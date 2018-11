Chân dung gã bố dượng hại Quỳnh búp bê mang thai

Bố dượng Quỳnh xuất hiện trong cảnh gần cuối phần 1, khi đó Quỳnh nghe lời khuyên của Lan trở về quê hương mong làm lại từ đầu. Ngôi nhà xưa nay không còn, người mua nhà nói gia đình có đứa con gái hư hỏng bỏ nhà theo trai nên bán nhà đi tìm.

Ký ức dữ dội của Quỳnh dội về. Bố Quỳnh mất, mẹ lấy chồng mới. Lão bố dượng đốn mạt nhiều lẫn cưỡng ép Quỳnh. Không những thế, gã còn dựng chuyện Quỳnh yêu đương hư hỏng để mẹ Quỳnh nổi giận đánh con gái. Khi không chịu nổi, Quỳnh tố cáo chính lão ta bày trò, thậm chí nhiều lần cưỡng hiếp cô, mẹ đẻ không những không tin còn đuổi con gái ra khỏi nhà.

Sau thời gian mất tích nay gã bố dượng trở lại tìm Quỳnh

Xin được địa chỉ tới phòng trọ của Quỳnh, nhưng gã cha dượng này chưa thể gặp cô bởi cô vừa dọn đi sau khi bị chủ nhà trọ định cưỡng đoạt. Lão cũng chính là người chủ động nhắn tin với My sói để hỏi thăm về Quỳnh, thậm chí đề nghị gặp My sói.Trong một số hình ảnh trong các tập sau này có cảnh bố dượng Quỳnh đi cùng My sói và tình cờ gặp Quỳnh. Gã đàn ông này dường như không thay đổi. Trong một cảnh khác, gã chính là người định hại đời của Đào nhưng được nhóm của Quỳnh kịp thời bắt gặp.