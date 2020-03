Chân dung nữ ca sĩ Min đang gây 'sốt' với ca khúc Ghen cô Vy

Quảng cáo

Ca khúc "Ghen vô Vy" do Min và Erik thể hiện (Khắc Hưng sáng tác)

Theo đó, ca khúc "Ghen cô Vy" được viết lại trên nền nhạc bài hát “Ghen” (do Min và Erik thể hiện) gây sốt mạng xã hội trong và ngoài nước những ngày gần đây. Thậm chí nó còn được truyền hình nhiều nước đưa tin và khen ngợi cũng như muốn chuyển ngữ lời bài hát để đẩy mạnh phong trào phòng chống Covid – 19 trên thế giới.

Hiện tại, sau thành công của “Ghen cô Vy”, Min đang chuẩn bị cho ra mắt “Ghen cô Vy” bản tiếng Anh.

Được biết, Min tên thật là Nguyễn Minh Hằng, sinh năm 1988 trong một gia đình có gia thế tại Hà Nội. Cô từng có 9 năm sinh sống và học tập tại Đức khi bố mẹ sang nước này làm việc trong đại sứ quán. Sau khi tốt nghiệp đại học European Viadrina, cô từng làm việc 2 năm với vai trò chuyên viên sản xuất phim và thiết kế đồ họa ở Đức.

Năm 2012, Min trở về Việt Nam và làm biên tập viên cho một kênh truyền hình về quốc phòng. Cũng thời gian này, cô học nhảy và trở thành vũ công của nhóm nhảy St.319, sau đó, Min quyết định bỏ nghề biên tập viên để theo đuổi con đường của một vũ công chuyên nghiệp.

Có thể thấy trong thời gian hoạt động tại nhóm nhảy St.319, Min đã thu hút được nhiều sự chú ý của khán giả trong nước và quốc tế khi liên tục giành giải thưởng trong các cuộc thi về vũ đạo, trở thành thành viên nổi bật nhất của nhóm nhảy St.319. Đặc biệt, Min cũng chính là thành viên đầu tiên có video dance cover quảng bá solo khi thể hiện vũ đạo ca khúc "Sherlock" của SHINee và ca khúc "Only You" của BoA.

Không chỉ biết đến với giọng ca ngọt ngào, Min còn sở hữu nhan sắc ấn tượng cùng phong cách thời trang gợi cảm.

Cuối năm 2013, Min chính thức lấn sân ca hát khi ra mắt ca khúc "Tìm" kết hợp với rapper Mr.A, sau đó là "Nhớ", "Get Out", "Luôn Bên Anh"... đặc biệt nhờ bài "Y.Ê.U” ra mắt vào tháng 3/2015, Min nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng và chính thức được coi là ca sĩ thực thụ.

Đầu năm 2016, Minn rời St.319 và hoạt động với tư cách ca sĩ tự do. Sau đó cô cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc như "Take me away", "Nếu như một ngày", "One Day",... nhưng chưa tạo được dấu ấn. Sự nghiệp của Min chỉ thực sự bùng nổ khi cô cho ra mắt MV "Có em chờ", sản phẩm này lập tức tạo được tiếng vang lớn trong thị trường âm nhạc cũng như làm nên trào lưu trên mạng xã hôi, tiếp đó là hàng loạt bản hit như "Em mới là người yêu anh", “Ghen”, "Đừng yêu nữa em mệt rồi",…

Nhờ những thành công nói trên, Min trở thành một trong những nữ ca sĩ được giới trẻ yêu thích và có lượng người hâm mộ hùng hậu của Vpop hiện nay, minh chứng là trang cá nhân của cô có hơn 300 nghìn người theo dõi, Fanpage thu hút 1,2 triệu lượt yêu thích và tài khoản Instagram có 1,5 triệu người theo dõi.



