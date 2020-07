Chán làm thần tượng, sao nữ Nhật Bản chuyển sang đóng phim người lớn ở tuổi 18

Angela Baby mở livestream thu hút gần 400 nghìn người theo dõi nền tảng mạng xã hội Douyin để bán sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng. Sau 5 tiếng, số tiền mà bà xã Huỳnh Hiểu Minh thu về gây choáng khi lên tới 14 triệu NDT (gần 47 tỷ đồng), với tổng số 97 nghìn đơn hàng.

Vóc dáng săn chắc của diễn viên 50 tuổi Hwang Seok Jeong chiếm được sự cú ý của cư dân mạng vì lượng mỡ trong cơ thể chỉ có 2kg. Để có thể hình như hiện tại, nữ diễn viên chỉ mới bắt đầu tập gym từ 6 tháng trước. Cô cho biết sẽ tham gia cuộc thi Fitness vào tháng sau. Hwang Seok Jeong quen mặt với khán giả Việt Nam thông qua một số vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như: She Was Pretty, Secret Garden, Cheese In The Trap,…