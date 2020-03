Chị cả nhà Kardashian nóng bỏng sắc vóc tuổi 40

Mới đây, hôm 28/2, CNN đưa tin sốc Kourtney bị chính em gái Kim Kardashian đấm thẳng mặt trong teaser chương trình truyền hình thực tế gia đình Keeping Up With The Kardashians mùa 18. Trước đây, Kim "siêu vòng ba" từng thẳng thắn chê chị gái thiếu trách nhiệm, bất tài và xấu nhất trong số 4 chị em gái. Tuy nhiên, dân mạng cho rằng đây chỉ là chiêu trò của chị em nhà Kim để "đánh bóng tên tuổi".