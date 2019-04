Chuyện nghệ sĩ Lê Bình thích con gái bóp hai chân đã liệt khiến fan rơi nước mắt

Mới đây, MC Lê Minh Ngọc chia sẻ câu chuyện cảm động giữa nghệ sĩ Lê Bình và con gái Khả Hân trong những ngày điều trị bệnh khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Theo đó, MC Lê Minh Ngọc viết: "Chú đang nằm trên chiếc giường quen thuộc mươi ngày qua, bên cạnh vẫn là cô con gái yêu dấu của mình. Hôm nay chú gọi con gái đến bóp chân cho đỡ mỏi”.



Qua lời kể của MC Minh Ngọc, khi con gái đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng cha liên tục gọi “Hân… Hân… Hân”. Nghệ sĩ Lê Bình đã nói với con gái ông muốn được bóp chân. Khi đang làm nửa chừng thì Khả Hân giật mình nhận ra chân của ba đã liệt, không còn cảm giác. Lúc này Khả Hân hỏi ba: “Hết mỏi chưa ba?”. Ông trả lời: "Không có mỏi". Trước sự ngạc nhiên của con gái, ông phân trần: "Ba thích".

Đọc câu chuyện này, nhiều người hâm mộ đã bật khóc trước sự dung dị của tình phụ tử. Con gái nghệ sĩ Lê Bình là Khả Hân, sinh năm 1999. Cô từng có thời gian sống ở Canada. Trong những ngày nghệ sĩ Lê Bình trở bệnh nặng, Khả Hân đã túc trực trong bệnh viện để chăm sóc ba.

Trước đó, khi Cát Phượng vào thăm nghệ sĩ Lê Bình vào chiều 24/4, cô thông báo tình trạng sức khoẻ của nam diễn viên gạo cội đã rất nguy cấp. “Tình trạng anh Lê Bình hiện tại: sốt cao, nói mê sảng, không còn ăn uống gì được. Máu mủ ọc từ trong người ra đường hậu môn và cả đường miệng”.

Nghệ sĩ Lê Bình phát hiện bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối vào tháng 4/2018. Hồi đầu tháng 3, sức khỏe chuyển biến xấu khiến ông phải nhập viện. Do khối u di căn vào tủy, ông bị liệt nửa thân dưới. Bác sĩ đã áp dụng thuốc đặc trị ở mức độ mạnh để bảo vệ tủy nhưng thất bại. Do ngồi lâu, vùng thân dưới của ông bị hoại tử, lở loét. Mới đây, ông lại bị xuất huyết dạ dày do truyền dịch, truyền đạm trong thời gian dài.

Đỗ Quyên