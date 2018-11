Chuyện 'phong thủy' trong phẫu thuật thẩm mỹ

Từ KTS, bạn thành ca sĩ do đâu?

Tôi hát từ nhỏ. Có giải từ ba tuổi cho đến tiểu học, trung học rồi ĐH. Tết về quê hay đi theo mấy xe thông tin lưu động diễn, cộng tác với nhà văn hóa. Thời SV đi hát quán cà phê. Hoạt động văn nghệ nghiệp dư nhiều cho mình kinh nghiệm đi thi SMĐH, chứ không thể nào một KTS rẽ ngang vô đó có thể làm nên chuyện.

Sao ban đầu bạn không chọn nhạc viện mà lại là ĐH Kiến trúc?

Ba tôi là kỹ sư xây dựng, mẹ là KTS. Từ nhỏ tôi đã quen giấy bút vẽ, thiết kế này kia. Giờ tôi thấy cũng may mình không thi Nhạc viện. Hiện kiến trúc là nguồn thu nhập chính. Công ty của tôi rất phát triển, dù mới ra khoảng vài năm. May, sống bằng âm nhạc khó lắm! Nếu chỉ đi hát, tôi không biết xoay xở thế nào.

Khoảng 2014, tôi ra đĩa thứ hai xong, cũng là lúc Bài hát Việt, Bài hát Yêu thích bị dẹp. Cảm giác ngồi chờ bầu sô gọi khủng khiếp lắm. Mỗi ngày thức dậy, mình không biết phải làm gì tiếp theo. Cứ ra quán cà phê ngồi nghe nhạc, đọc sách, chờ người ta gọi... Sau đó tôi quyết định phải có kinh tế chắc rồi mới đi hát lại.

Tiền kiếm được từ kiến trúc giúp tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn, thay vì trước đây phải rất ky cóp. Mà tôi thấy đi hát thời buổi này tốn hơn là thu lại được. Nhưng âm nhạc cũng hỗ trợ ngược lại kiến trúc. Trong các cuộc họp hoặc gặp gỡ khách hàng, người ta nhận ra mình thì mọi thứ dễ dàng. Người ta biết mình có tiếng nên mình sẽ rất đàng hoàng trong mọi việc.

Nếu gạt bỏ danh tiếng ca sĩ, công ty của bạn thành công dựa vào yếu tố nào?

Tôi nghĩ tôi có khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt. Cái đó quan trọng, chứ KTS giỏi giờ rất nhiều. Giá trị hợp đồng công trình tôi làm chưa phải quá lớn, tầm 3 tỷ đồng đổ lại thôi, nhưng công trình rất nhiều và có giá trị thẩm mỹ. Điểm tôi thích là khách hàng chịu làm những cái mới do tôi đưa ra, dù nhiều khi họ chưa biết cái đó ra có tiện dụng không.

Vậy thời gian Tâm dành cho âm nhạc thế nào để có thể sáng tác được như bây giờ?

Người đầu tiên hướng dẫn tôi sáng tác là nhạc sĩ An Thuyên. Sau SMĐH, tự nhiên một ngày thầy kêu tôi qua nhà, lấy cuốn thơ ra bảo: “Con coi rồi hát thử thầy nghe bài thơ này…”. Tiếc khoảng thời gian tôi gắn bó với thầy không được nhiều, chỉ vài lần gặp thôi. Không hiểu sao thầy lại quý tôi. Thầy hỗ trợ tiền bạc cho tôi làm đĩa đầu tay, hướng dẫn cho tôi sáng tác những bài đầu tiên… Sau khi thầy mất một thời gian, tôi mới được học bổng 2 năm học sáng tác chỗ anh Đức Trí - cùng Vũ Cát Tường, Trần Nhật Hà…

Cách sáng tác của Tâm có gì đặc biệt?

Tôi không ép mình phải ngồi vào đàn viết. Nảy ra câu gì đó cảm thấy có ý phát triển được, tôi ghi vô sổ, để đến lúc nào đó ngồi vào đàn sáng tác. Có bài tôi được đặt hàng. Như chị Phương Thanh gặp tôi nói sắp tới muốn quay MV ở sông Hằng, Ấn Độ. Hình ảnh liền nảy ra trong đầu tôi: “Em như con cá nhỏ/Bơi đi tìm anh giữa đất trời mênh mông chẳng có nhà/Thanh xuân buông tiếng gọi trôi đi rất vội…”. Kiểu sáng tác này không bị gò bó, nhiều khi ra rất nhanh nhưng nhiều khi bị tịt. Bài Ngược dòng đó, chị Phương Thanh rất thích, đặt thêm bài nữa, nhưng tôi chưa viết được.

Sắp tới tôi sẽ làm album các sáng tác của mình. Chuỗi 5 MV tôi ra là những bài vui vẻ yêu đời, nhưng cái mà tôi muốn trong album là những bài ma mị, tâm linh. Nếu sản phẩm này ra mắt sẽ là dấu ấn đậm đặc nhất của tôi luôn. Trước đây, tôi phải ngồi giải thích cho nhạc sĩ đặt bài, sẽ được phần nào đó so với ý của mình. Giờ tất cả những gì tôi muốn, tôi có thể viết ra được.

Bạn có trải nghiệm về tâm linh đáng nhớ có thể chia sẻ chăng?

Cái này cũng không hẳn rõ ràng, nhưng đến giờ tôi vẫn không giải thích được: phong thủy trong phẫu thuật thẩm mỹ. Năm 2011 khi tốt nghiệp kiến trúc tôi đi nâng mũi nhẹ, sau đó mọi chuyện đến rất thuận lợi. Tôi được vào một công ty nội thất rất lớn là ước mơ của rất nhiều người, rồi được giải SMĐH. Khi mọi chuyện đang thuận lợi, tôi nghe lời người ta qua Thái Lan sửa mũi, sửa cằm. Về quả thực hình dạng gương mặt rất đẹp, nhưng mọi thứ bị xáo trộn. Không hiểu sao cứ đứng trong cánh gà tôi hoàn toàn bình thường, nhưng ra tới giữa sân khấu, tôi không còn chút xíu hơi để thở luôn, đừng nói tới hát. Rồi hàng loạt show cuối năm đều bị hủy. Đến 2015, chán nản mọi thứ, tôi quyết định dừng lại, chuyển qua làm kiến trúc. Có vẻ như gương mặt đó lại hợp với bên kiến trúc, mọi thứ lại phát triển.

Đầu năm nay, vẫn chán nản với việc hát hò, tôi mới nói bác sĩ lấy sụn ra hết, trở lại bình thường. Hai bác sĩ lần đầu nâng mũi cho tôi ở Việt Nam can, thôi uổng lắm, để họ cân chỉnh mọi thứ cho phù hợp lại, tôi đồng ý. Tôi cũng không hiểu sao khi họ làm xong là gương mặt hiện giờ, tôi cảm thấy cả kiến trúc cả âm nhạc đều trở lại bằng nguồn năng lượng tích cực. Tôi mua được nhà. Với âm nhạc, những mỗi quan hệ gián đoạn bỗng kết nối lại một cách tự nhiên… Có thể nó do tâm lý của mình, nhưng tôi thấy mọi thứ đều khớp với nhau theo từng giai đoạn.

Bạn định phẫu thuật tiếp?

Không, tôi hài lòng rồi sau 4 đợt. Mỗi lần phẫu thuật thẩm mỹ, cơ thể đột nhiên phải hứng chịu lượng hóa chất lớn đương nhiên ảnh hưởng sức khỏe.

Tổng cộng Tâm trải qua bao nhiêu lần phẫu thuật?

Nhiều lắm, chia làm 4 đợt, tổng cộng hơn 20 ca mổ, mà vẫn còn xấu (cười). Tại da. Nếu tôi làm lại được da thì không cần sửa nét đã đẹp rồi! Da này ngộ lắm. Ai đẹp thì làm gì, thức khuya, ăn sầu riêng… vẫn đẹp. Còn mình chăm chút từng li từng tí cũng vậy. Tôi khổ cái make-up rồi đi công trường, bụi, xi măng tấp vô. Luẩn quẩn cái vòng đó, chăm sóc xong

lại phá.

N.M.Hà