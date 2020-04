Cô gái 2k Kalani Hilliker dáng tròn đầy căng tràn sức sống

Kalani Hilliker tên đầy đủ là Kalani Brooke Hillike, là một vũ công, diễn viên và người mẫu nổi tiếng ở Mỹ.

Mặc dù mới 20 tuổi (SN 2000) nhưng người đẹp nước Mỹ sở hữu nhan sắc cực xinh đẹp và nóng bỏng. Cùng với tài năng ở nhiều lĩnh vực, cô có lượng fan khủng trên Instagram với 6,1 triệu người theo dõi.

Kalani Hilliker không những có body nảy nở tròn đầy siêu "bốc lửa" mà còn có gương mặt đẹp như búp bê với đôi mắt tròn to, sống mũi cao thanh tú và đôi môi cong gợi cảm.

Vòng 1 ngoại cỡ là lợi thế hình thể của Kalani Hilliker

Những hình ảnh nóng bỏng của Kalani Hilliker trên trang cá nhân đều nhận được hàng trăm ngàn lượt thả tim

Nhan sắc ngọt ngào của Kalani Hilliker khiến nhiều chàng trai say đắm

Tham gia showbiz với nhiều khả năng nhưng khiêu vũ là thế mạnh nhất của Kalani Hilliker

Cô nổi như cồn sau khi dành vị trí thứ 4 của cuộc thi khiêu vũ Dance Competition Abby của Ultimate mùa 2. Bên cạnh đó, Kalani Hilliker cũng tham gia rất nhiều chương trình khác như Dance Moms với mẹ, tham gia nhóm nhảy AKsquared và là người chiến thắng Disney Make Your Mark. Kalani Hilliker cũng là người chiến thắng trong cuộc thi Shake It Up Edition trên kênh truyền hình của Disney.

Kalani Hilliker rất được công chúng ở Mỹ, đặc biệt là giới trẻ mến mộ.