Cô gái chụp ảnh khỏa thân giữa phố Wall bất chấp lệnh cấm mùa dịch COVID-19

New York Post đưa tin, một cô gái bị bắt gặp khỏa thân cưỡi trên tượng bò bằng đồng Charging Bull – biểu tượng của khu tài chính phố Wall, New York, Mỹ, để chụp ảnh hôm 26/3.

Theo đó, cô gái tóc vàng không mảnh vải che thân, đội mũ kiểu cowboy và boot cao cổ, ngồi tạo dáng ở cổ con bò bằng đồng, hướng ánh nhìn về phía một cô gái khác đang cầm điện thoại di động chụp ảnh.

Do đường phố vắng tanh, không ai có mặt tại đó để ngăn cản cô gái. Sau khi phát hiện phóng viên chụp ảnh, hai cô gái nhanh chóng rời khỏi.

Thời điểm bức ảnh được đăng tải, dân mạng vô cùng bức xúc trước hành động vừa phản cảm, vừa nguy hiểm, vô trách nhiệm với xã hội của hai cô gái, nhất là vào thời điểm dịch Covid-19 ở Mỹ diễn biến phức tạp.

Không chỉ vậy, hai cô gái này còn phớt lờ lệnh “tạm trú tại chỗ” (Shelter in place) do chính phủ Mỹ ban hành để ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Lệnh này có nghĩa là người dân không được phép ra đường, trừ những lý do như đi bệnh viện (khám bệnh) hay mua thực phẩm. Mỗi người dân phải giữ khoảng cách với người khác tối thiểu 6 feet (2m).

Tú Oanh

Theo New York Post