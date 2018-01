Cô gái dân tộc Ê đê H'hen Niê đăng quang HHHV Việt Nam 2017

Tường thuật trực tiếp Diễn biến nổi bật H’Hen Niê đã xuất sắc vượt qua 42 thí sinh trong đêm chung kết để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Hoàng Thuỳ - Mâu Thuỷ đoạt Á hậu 1, Á hậu 2 Công bố giải phụ Người đẹp tài năng: Hoàng Hải Thu - SBD 106 Người đẹp ảnh: Nguyễn Ngọc Nữ - SBD 346 Người đẹp áo dài: Trình Thị Mỹ Duyên - SBD 414 Người đẹp biển: H’Hen Niê - SBD 424 Người đẹp thân thiện: Nguyễn Thị Ngọc Anh - SBD 303 Người đẹp thể thao: Huỳnh Thị Cẩm Tiên - SBD 332 Thí sinh được yêu thích nhất: Hoàng Thuỳ - SBD 404 Thí sinh Mâu Thủy trả lời: “Trước đây, Thủy từng tham gia dự án cồng đồng mang tên quần áo của bạn, tương lai các em. Chuyến đi đã giúp Thủy có những trải nghiệm tuyệt vời vì Thủy nhìn thấy nỗi đau của đồng bào và các em. Trong thâm tâm Thủy, tôi rất muốn chia sẻ những khó khăn ấy. Nếu đăng quang, vương miện ấy sẽ giúp Thủy thực hiện được nhiều dự án, nhiều chuyến đi hơn nữa. Thủy mong nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người”. Hoàng Thuỳ trả lời phần ứng xử: "Thuỳ rất quan tâm đến giáo dục, vì Thuỳ đã nhận được sự giáo dục kỹ lưỡng từ bố, mẹ, thầy cô và từ lâu Thuỳ đã có tâm niệm sẽ mở một trường đào tạo về nhân cách cũng như kỹ năng cho các em có hoàn cảnh khó khăn vì chính Thuỳ cũng từng sống trong điều kiện không được tốt. Giáo dục sẽ tạo nên sự thay đổi rất lớn cho Việt Nam cũng như thế giới. Một Hoa hậu phải dùng tiếng nói của mình để ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng”. H'Hen Niê bước vào câu hỏi ứng xử Top 3 đầu tiên với câu hỏi chung duy nhất: “Hãy chia sẻ về dự án cộng đồng mà bạn thực hiện nếu bạn trở thành HHHVVN 2017”. “Khi trở thành Hoa hậu HVVN 2017, những điều tôi muốn làm là: Đầu tiên là dự án cho trẻ em mồ côi ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Đây là nơi đầu tiên mà tôi đặt chân tới khi tôi tham gia hoạt động từ thiện của cuộc thi. Nơi đây tôi đồng cảm với những trẻ em bị bỏ rơi. Điều thứ hai là về những người phụ nữ và điều thứ ba là những người nhiễm HIV. Bởi vì họ là những người dễ tổn thương nhất. Tôi là Hoa hậu nên tôi nghĩ tôi cần chia sẻ và đồng cảm với họ”. Top 3 thí sinh đều là những gương mặt không nằm ngoài dự đoán Top 3 thí sinh đều là những gương mặt không nằm ngoài dự đoán BTC vừa công bố Top 3 gồm các thí sinh: H’Hen Niê, Mâu Thị Thanh Thuỷ, Hoàng Thuỳ. 3 người đẹp tiếp tục thi ứng xử để chọn ra người chiến thắng. Câu hỏi ứng xử chung cho cả 3 thí sinh là: Hãy chia sẻ về dự án cộng đồng mà bạn dự định thực hiện nếu trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017! Thí sinh Tiêu Ngọc Linh là người đẹp cuối cùng tham gia phần thi ứng xử. Câu hỏi dành cho Tiêu Ngọc Linh là: “Vấn đề bạo hành gia đình luôn nhức nhối trong xã hội hiện đại. Là một người phụ nữ hiện đại bạn sẽ kêu gọi mọi người chấm dứt tình trạng bạo hành gia đình như thế nào?”.“Ngày này nạn bạo hành gia đình được đưa trên rất nhiều phương tiện truyền thông và nhiều câu chuyện khiến chúng ta cảm thấy đau đớn. Chồng bạo hành vợ, cha mẹ bạo hành con cái hơn, thậm chí con cái có những hành động không văn hóa với những người đã sinh thành ra mình. Theo em muốn chấm dứt nạn bạo hành gia đình thì mỗi cá nhân cần biết chia sẻ với nhau nhiều hơn và nếu như tôi được thực hiện một chiến dịch hướng đến cộng đồng để giảm thiểu nạn bạo hành gia đình thì tôi muốn thực hiện chiến dịch: Nói lời yêu thương. Tất cả các thành viên trong gia đình nói với nhau lời yêu thương nhiều hơn. Đặc biệt phụ nữ thì cần biết bảo vệ bản thân mình, biết yêu thương chứ không im lặng và hi sinh một cách vô lý”. Thí sinh Mâu Thị Thanh Thuỷ nhận được câu hỏi từ Hoa hậu Hoàn vũ 2008 Dayana Mendoza: "Trong quan niệm của bạn, nam giới nên học điều gì từ phụ nữ?”. Mâu Thuỷ trả lời: "Đàn ông và phụ nữ đều có điểm mạnh riêng và theo em điều duy nhất mà đàn ông nên học ở phụ nữ đó là cần tâm lý hơn, thông cảm và hiểu nhau hơn bởi đàn ông thì quan sát trước khi hành động còn phụ nữ họ lắng nghe trước khi hành động nên phụ nữ thường bao dung, tinh tế. Nếu hiểu nhau hơn, bao dung cho nhau hơn thì cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn”. Thí sinh H'Hen Niê nhận được câu hỏi từ Hoa hậu Mai Phương Thuý: "Mạng xã hội là công cụ giúp con người tìm đến nhau nhanh hơn, theo em nên làm gì để khuyến khích mọi người sử dụng mạng xã hội tích cực”. Mạng xã hội mang đến 2 chiều, tích cực và tiêu cực, em muốn nói một điều rằng ngoài kia còn nhiều điều thú vị hơn, tốt đẹp hơn mà chúng ta cần quý trọng. Cuộc sống của chúng ta còn có người thân, bạn bè, chính vì thế chúng ta hãy hạn chế sử dụng mạng xã hội để gặp nhau trực tiếp và truyền đến nhau nguồn năng lượng tích cực. Đối với cá nhân em, em sẽ hạn chế sử dụng mạng xã hội để sống tích cực hơn. Hoàng Thùy nhận câu hỏi ứng xử từ NTK Thuận Việt: “Chấm dứt chiến tranh và biến đổi khí hậu toàn cầu, theo bạn đâu là điều mà thế giới cần ưu tiên trong thời điểm này”. Hoàng Thùy trả lời: “Theo Thùy nghĩ vấn đề biến đổi khí hậu và chiến tranh đều là vấn nạn rất lớn mà toàn cầu đang quan tâm. Nhưng mỗi thời điểm chúng ta sẽ có một vấn đề được quan tâm nhất. Hiện tại thì biến đổi khí hậu đang là vấn đề quan trọng hơn. Nó ảnh hưởng tới toàn thế giới và ảnh hưởng tới hệ sinh thái, các tổ chức thế giới đang rất tích cực tham gia vào vấn đề này. Chúng ta cần ủng hộ và học hỏi để áp dụng vào vấn đề chống biến đổi khí hậu”. Thí sinh Bùi Thanh Hằng (SBD 413) là người tham gia phần thi ứng xử đầu tiên. Cô nhận câu hỏi từ giám khảo Lê Diệp Linh: “Chia sẻ về một người đã truyền cảm hứng cho bạn trong cuộc sống”. Thanh Hằng trả lời: “Trong suốt hành trình đến với HHHVVN, có rất nhiều người truyền cảm hứng cho em nhưng người truyền cảm hứng cho em nhiều nhất chính là đương kim HHHVVN 2015 Phạm Hương. Bởi lẽ chị chính là những nguồn cảm hứng, những việc chị làm đã truyền cho em rất nhiều động lực để em đăng kí HHHVVN 2017. Và biết đâu rằng, chính em là người sẽ truyền cảm hứng cho những thí sinh tiếp sau này”. Top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2017 đã được xướng tên: Bùi Thanh Hằng, H’Hen Niê, Hoàng Thuỳ, Mâu Thuỷ, Tiêu Ngọc Linh. Xuất hiện trong đêm Chung kết, HHHV Việt Nam 2015 Phạm Hương chia sẻ: “Có thể nói danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ là điều rất tuyệt vời mà tuổi trẻ đã mang lại cho Phạm Hương. Trong rất nhiều khó khăn, thất bại vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã đến với Phạm Hương như một định mệnh đã dành cho nhau. Chặng đường 2 năm qua không quá dài, không quá ngắn để Hương thể hiện sự nỗ lực, cống hiến của mình. Phạm Hương là người mạnh mẽ và bản lĩnh nhất để bảo vệ cho chính danh hiệu của mình. Sau ngày hôm nay, Phạm Hương cảm ơn chặng đường mà mình đã đi qua và từ ngày mai, một cánh cửa mới sẽ mở ra. Cám ơn HHHV và cám ơn khán giả đã luôn theo dõi Phạm Hương trong suốt thời gian qua”. Các thí sinh khoe thể hình chuẩn trong phần thi bikini: Top 10 vừa được công bố gồm: Bùi Thanh Hằng (SBD 413), H'Hen Nie, Hoàng Lan (SBD 104), Hoàng Như Ngọc (SBD 335), Hoàng Thị Thuỳ (SBD 404), Lê Thu Trang (SBD 238), Mâu Thị Thanh Thuỷ (SBD 242), Nguyễn Thị Ngọc Nữ (SBD 346), Nguyễn Thị Ngọc Anh (SBD 303), Tiêu Ngọc Linh (SBD 349). HHHV Dayana Mendoza: Đăng quang ở Việt Nam thay đổi cuộc đời tôi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 cho rằng dù chưa tiếp xúc với thí sinh hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng tiêu chí chấm thi của cô là chọn ra những người chân thành, sống thật với cảm xúc, tình cảm của mình, mà điều này Dayana sẽ cảm nhận bằng chính trái tim của mình. Mai Phương Thuý đẹp rạng rỡ trong buổi tổng duyệt Hoa hậu Hoàn vũ Hoa hậu Việt Nam 2006 xinh đẹp, rạng rỡ trong bộ váy dạ hội màu trắng tại buổi tổng duyệt phần thi áo dài của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tại Nha Trang hôm 4/1. Top 15 đang trình diễn bikini trên nền nhạc được biểu diễn bởi Giang Hồng Ngọc, Mai Tiến Dũng. Những màn trình diễn mở màn hoành tráng trong đêm chung kết Top 15 HHHV Việt Nam 2017 gồm: SBD 413 Bùi Thanh Hằng, SBD 424 H’Hen Niê, SBD 104 Hoàng Lan, SBD 335 Hoàng Như Ngọc, SBD 404 Hoàng Thuỳ, SBD 127 Lê Thanh Tú, SBD 213 Lê Thị Minh Thiết, SBD 238 Lê Thu Trang, SBD 242 Mâu Thuỷ, SBD 236 Nguyễn Thị Anh, SBD 346 Nguyễn Thị Ngọc Nữ, SBD 303 Nguyễn Thị Ngọc Anh, SBD 349 Tiêu Ngọc Linh, SBD 234 Trần Thị Thuỳ Trang, SBD 115 Tuyết Trang Các thí sinh tự tin trình diễn áo dài Dàn sao khoe sắc, đẹp lộng lẫy trên thảm đỏ chung kết HHHV Dàn sao đình đám cùng đổ bộ lên thảm đỏ đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 diễn ra tại Nha Trang tối 6/1. 42 cô gái bước vào phần thi đầu tiên là Trang phục áo dài trên nền nhạc ca khúc "Dáng em lụa là" do ca sĩ Dương Triệu Vũ thể hiện. 42 cô gái bước vào phần thi đầu tiên là Trang phục áo dài trên nền nhạc ca khúc "Dáng em lụa là" do ca sĩ Dương Triệu Vũ thể hiện. Màn trình diễn mở màn của Phương Vy và 42 thí sinh HHHVVN 2017. Các thành viên ban giám khảo Các thành viên ban giám khảo Trên nền nhạc sôi động, hơn 40 nhan sắc của vòng chung kết cùng xuất hiện và nhún nhảy. Các người đẹp đều tự tin, tỏa sáng tựa những viên kim cương như chính nội dung bài hát. Đúng 20h10, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chính thức mở màn với màn biểu diễn ca khúc Diamonds của Rihanna do Phương Vy thể hiện. Clip Hoàng Thuỳ nhận giải Best Social Media trước giờ G 19h50, sát giờ chương trình bắt đầu, khán phòng vẫn còn nhiều chỗ trống, trong khi bên ngoài, khán giả xếp hàng dài trăm mét.

Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2008 nổi bật trên thảm đỏ 19h10, rất đông khán giả có mặt bên ngoài hội trường. Họ xếp hàng dài vài chục mét để chờ đến lượt vào trong theo dõi đêm chung kết. Đảm nhận vai trò dẫn dắt trong đêm chung kết là MC Đức Bảo và Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 Ngọc Diễm. Cả hai đến sớm để tổng duyệt và khớp sân khấu. Trước giờ G chung kết HHHV Việt Nam, biên tập viên xinh đẹp Tuyết Trang bất ngờ giành giải Best Interview. Trên fanpage chính thức của chương trình bất ngờ công bố giải thưởng Best Interview - thí sinh có màn ứng xử tốt nhất trao cho người đẹp Vũ Thị Tuyết Trang, biên tập viên xinh đẹp của VTV. Tuyết Trang đã vượt qua những người đẹp tri thức như Bùi Thanh Hằng, Tiêu Ngọc Linh, H'Hen Niê để mang về giải thưởng này với số điểm khá sít sao. Giải thưởng Best Interview vừa chính thức được công bố thuộc về thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang. Điểm mới của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 là giải thưởng cho 2 Á hậu. Theo BTC, hai Á hậu cũng sẽ được đội vương miện Tiara chế tác riêng cùng tiền thưởng có giá trị. Cũng như Tân hoa hậu, 2 á hậu cùng nhận được giải thưởng tiền mặt và các quà tặng giá trị khác. Vương miện mang tên Empower trị giá 2,7 tỉ đồng dành cho tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Thành phần Ban giám khảo đã có sự thay đổi so với các phần thi trước đó. Bên cạnh 5 vị giám khảo từng xuất hiện trong vòng Bán kết là bà Xuân Trang – Hiệu trưởng trường John Robert Power, Tiến sĩ – bác sĩ Lê Diệp Linh, MC Phan Anh, nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng và nhà thiết kế Thuận Việt, hai vị giám khảo mới được công bố chính thức là Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy và Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008 Dayana Mendoza. Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008 Dayana Mendoza là một trong những Hoa hậu Hoàn vũ xinh đẹp nhất lịch sử. Mặc dù bận rộn với nhiều hoạt động của riêng mình nhưng ngay sau khi nhận được lời mời từ BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Dayana Mendoza đã sắp xếp công việc và dành thời gian để đến tham gia chương trình với vai trò là thành viên giám khảo khách mời danh dự. Hoa hậu Mai Phương Thúy là gương mặt giám khảo quen thuộc của HHHV VN bởi cô từng đảm nhận vị trí này trong suốt cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Mai Phương Thúy cũng là một trong những Hoa hậu được công chúng đánh giá cao về nhan sắc và bản lĩnh khi xây dựng thành công hình ảnh được công chúng ủng hộ và yêu mến. Hoa hậu Natalie Glebova dự đoán thí sinh top 3 HHHV 2017 gây bất ngờ Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova bất ngờ dự đoán thí sinh Nguyễn Thị Vân Anh sẽ lọt top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 trong đêm chung kết sắp tới. Sân khấu hoành tráng trước thềm chung kết HHHV Việt Nam 2017 Các thí sinh trong buổi tổng duyệt trước chung kết

Ban giám khảo sẽ chọn ra Top 10 tham gia phần thi trình diễn trang phục dạ hội. Cuối cùng, top 5 sẽ bước vào phần thi ứng xử.

Cuộc thi năm nay cũng áp dụng đúng với format Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, từ top 5 chọn ra top 3 cùng trả lời câu hỏi chung để chọn ra thí sinh chiến thắng và đăng quang. Công ty kiểm toán quốc tế KPMG tiếp tục giám sát và theo dõi toàn bộ quy trình chấm thi.

Ngoài ra, trong đêm chung kết, ban tổ chức cũng sẽ công bố và trao các giải thưởng phụ: Người đẹp Tài năng, Người đẹp Biển, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Thân thiện, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp Áo dài, Người đẹp ảnh.

Thành phần Ban Giám khảo

Ban giám khảo của đêm chung kết bao gồm: Hiệu trưởng trường John Robert Powers – bà Xuân Trang – Hiệu trưởng trường John Robert Power, Tiến sĩ – bác sĩ Lê Diệp Linh, MC Phan Anh, nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng và nhà thiết kế Thuận Việt, Hoa hậu Mai Phương Thúy, đặc biệt thành viên Ban giám khảo còn có sự tham gia của Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008 Dayana Mendoza - giám khảo khách mời quốc tế.

Kịch bản hấp dẫn với sự tham gia của dàn sao khủng



Kịch bản đêm chung kết được hé lộ với nhiều tiết mục hấp dẫn của các nghệ sĩ. Ban tổ chức chú trọng phần tương tác giữa thí sinh với ca sĩ, tạo điểm nhấn kết nối, giao lưu trên sân khấu. Qua đó thể hiện sự tự tin, bản lĩnh của thí sinh khi phải biết cách tỏa sáng giữa các ứng viên khác.

Ngọc Diễm và Đức Bảo sẽ dẫn dắt đêm chung kết.

Ca sĩ Phương Vy mở màn đêm thi bằng bài hát nổi tiếng của Rihanna mang tên “Diamond”. Với giai điệu sôi động cùng ca từ ý nghĩa, “Diamond” được chọn để hòa cùng phần đồng diễn của Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, như một lời chúc từ ban tổ chức gửi đến các thí sinh, tự tin tỏa sáng trong đêm chung kết quan trọng.

Vẫn trung thành với phong cách trữ tình, da diết, ca sĩ Hồ Trung Dũng mang đến hai ca khúc cho hai phần thi trình diễn trang phục Áo dài (Top 45) và trình diễn trang phục Dạ hội (Top 10). “Hello Vietnam” sẽ được tái hiện trên sân khấu qua giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc của Hồ Trung Dũng. Trong khi đó, “Lady of Diamond” mang màu sắc tươi mới cũng sẽ là tiết mục chứa đựng nhiều tâm huyết và bất ngờ mà Hồ Trung Dũng dành cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Giang Hồng Ngọc và Mai Tiến Dũng sẽ có những màn trình diễn hấp dẫn trong đêm chung kết.

Giang Hồng Ngọc sẽ “đốt cháy” sân khấu chung kết bằng bài hát “Tôi là ngôi sao” có tiết tấu hiện đại, kết hợp cùng vũ đạo đẹp mắt . Không chỉ thế, cô còn song ca cùng Dương Triệu Vũ qua ca khúc “Trọn kiếp bình yên”. Sự kết hợp của cả hai hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ cho khán giả. Dương Triệu Vũ cũng sẽ có một tiết mục riêng trong phần trình diễn trang phục Áo dài mang tên “Dáng em lụa là”.

Bài hát “What is Love” từng tạo nên thành công cho Mai Tiến Dũng trong một chương trình truyền hình về âm nhạc sẽ được vang lên trong phần thi trình diễn Bikini của Top 15. Bên cạnh đó, anh còn lần đầu tiên thể hiện ca khúc “Vương miện thiên thần” – bài hát được sáng tác riêng cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Nhân không khí của những ngày đầu năm mới, Phương Vy, Dương Triệu Vũ, Mai Tiến Dũng, Giang Hồng Ngọc cũng dành tặng cho khán giả một món quà đặc biệt khi kết hợp cùng nhau qua liên khúc xuân. Đây cũng là lần đầu tiên 4 giọng ca này cùng nhau xuất hiện trên một sân khấu.

MC: Hoa hậu Ngọc Diễm và Đức Bảo

Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là Hoa hậu Ngọc Diễm và MC Đức Bảo. Á hậu Lệ Hằng sẽ giữ vai trò là MC hậu trường, kết nối tương tác giữa thí sinh và các khán giả đang xem đài.

Đạo diễn Trần Vi Mỹ - đạo diễn nổi tiếng trong lĩnh vực dàn dựng sân khấu biểu diễn, cũng như đạo diễn trong đêm bán kết sẽ là tổng đạo diễn cho đêm thi chung kết quan trọng, được đầu tư công phu nhất từ trước đến nay của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Giải thưởng

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sẽ nhận được những giải thưởng quý giá và đặc biệt là quyền đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2018, Tân hoa hậu sẽ nhận được quà tặng là vương miện danh giá mang tên Empower trị giá 2,7 tỉ đồng, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự trao quyền, gửi gắm những hoài bão, khát vọng, niềm tin cho thế hệ trẻ được toả sáng.

Đối với giải thưởng cho 2 Á hậu chính là điểm ấn tượng và đổi mới của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 khi có sự xuất hiện của 2 vương miện Tiara cùng được chế tác riêng trao tặng cho 2 ngôi vị Á Hậu đăng quang trong cuộc thi.

Duy Nam - Thanh Nga