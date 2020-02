Cô gái nhà người ta tập 16: Uyên (Phương Oanh) tố cáo Cường sở khanh cưỡng đoạt

Quảng cáo

Cường giở trò hại Uyên

“Có thể em không tin nhưng thằng đàn ông nào trên đời này chẳng thế. Ngay cả với thằng Khoa chắc gì nó vượt qua được cám dỗ của con Đào đâu. Có khi nó còn ngủ với em gái em còn nhiều hơn anh”. “Anh câm mồm đi, anh đừng nghĩ ai cũng bỉ ổi như mình. Anh Khoa không giống anh đâu. Anh là loại đàn ông đáng khinh”, Uyên nói. Cường thiếu gia ra sức giải thích với Uyên chuyện “sắp ăn hỏi chị gái nhưng vẫn lên giường với em gái”, anh ta còn mặt dày nói dù thế nào tình cảm dành cho Uyên không thay đổi. “Sao anh có thể nói những lời đấy sau khi ngủ với em gái tôi nhờ”, Uyên hỏi. Cường cãi lại đó là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Bất ngờ Cường lấy khăn tẩm thuốc mê ra hạ gục Uyên. Hôm sau công an đến nhà Cường, yêu cầu Cường về trụ sở làm việc vì Uyên tố cáo Cường cưỡng hiếp cô. Ông bố còn cho rằng phải có bằng chứng, công an yêu cầu về điều tra thì rõ. Công an nói, nạn nhân được đưa đi giám định và có kết luận bị xâm hại. Cường thấy không thể chối được liền quay ra nói với bố cứu hắn ta vì hắn không muốn ngồi tù.

Công an tìm tới yêu cầu Cường đi lấy lời khai Ông Bá (Quang Tèo) tát Uyên vì cho rằng đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại, không hay ho gì chuyện bị làm hại mà đi báo công an. Uyên nói không thể nhẫn nhục mà tha cho Cường. “Kể cả con không lấy chồng, nhưng nhất định con phải bắt nó trả giá”, Uyên nói.

Uyên bị bố mắng vì tố cáo thiếu gia Không bênh con gái, ông Bá còn đổ lỗi do Uyên hủy hôn, điều Cường cưỡng ép con gái ông chỉ do Cường yêu Uyên. Uyên ngạc nhiên hỏi lại ý của bố chính là đổ lỗi cho mình. “Không phải mày thì ai vào đây”, ông Bá nói. “Con hiểu rồi, sau tất cả sĩ diện với bố là quan trọng nhất. Còn con những gì con phải chịu đựng bố không thèm quan tâm đúng không”, Uyên nói. “Làm người mà không có sĩ diện, chết đi cho xong”, ông Bá cả giận nói.

