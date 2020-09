Con gái 4 tuổi của ‘mỹ nhân đẹp nhất Philippines’ đẹp tựa thiên thần, cát-xê cao hơn mẹ

Lần đầu tiên hai diễn viên Great Warintorn và Yam Matira sẽ hợp tác cùng nhau trong dự án phim “Người Hành Quyết Mặt Trăng” của đài CH3

MV cho nhạc phim “Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương” do La Vân Hy và Bạch Lộc đóng chính chính thức ra lò. Bài hát có tên "Things I do for love" do Sunnee Dương Vân Tình thể hiện