Con gái Angelina Jolie chống nạng cùng mẹ và em xuống phố sau phẫu thuật

Theo báo chí quốc tế, đây là lý do Brad Pitt, chồng cũ của Angelina, đã bỏ lỡ lễ trao giải BAFTAs của Anh vào tháng trước. Tài tử sinh năm 1963 đã nhờ bạn diễn Margot Robbie nhận thay giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc" với tác phẩm Once Upon a Time In Hollywood. Theo Page Six, Brad đã thường trực bên giường bệnh của các con gái trong suốt quá trình phẫu thuật và phục hồi.