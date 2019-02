Con gái sao nữ xấu số Choi Jin-sil mắc bệnh nan y

Korea Times đưa tin, Choi Joon-hee, con gái nữ diễn viên quá cố Choi Jin-sil, mới đây tiết lộ bị mắc bệnh nan y trên kênh Youtube riêng.

Choi Joon-hee bị mắc bệnh nan y.

Theo đó, Choi Joon-hee cho biết, gầy đây phải nhập viện hai tháng do mắc bệnh Systemic Lupus Erythematosus (SLE) – tên khoa học của bệnh lupus ban đỏ hệ thống cấp tính, với các biểu hiện ban đầu là sưng khớp, mệt mỏi và đau đầu.

SLE là căn bệnh tự miễn, chính hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ tấn công vào các cơ quan, tế bào, làm cơ thể bị tổn thương và rối loạn chức năng. Được biết, ngôi sao quốc tế Selena Gomez cũng bị mắc bệnh này. Lupus không thể chữa khỏi, nhưng có thể điều trị để kiểm soát bệnh.

“Tôi đã trải qua quãng thời gian khó khăn trong bệnh viên. Người ta có thể phát điên vì căn bệnh này, mặc dù nhìn bên ngoài dường như không có vấn đề gì. Tôi đột nhiên tăng 10kg chỉ trong 1-2 tuần. Cằm của tôi có nọng, vì vậy tôi không thể rời khỏi chiếc khẩu trang. Khi bạn mắc bệnh này, bạn thậm chí không thể đi bộ vì toàn bộ cơ thể sưng lên, buộc bạn phải ngồi xe lăn”, cô gái chia sẻ.

Được biết, Choi Joon-hee xuất viên vào hôm 9/2 vừa rồi. Trong thời gian nhập viện, cô nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người bạn trai mới quen 10 tháng.

Ngoại hình trước khi tăng cân của Choi Joon-hee.

Choi Jin-sil sinh năm 1968, là một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất Hàn Quốc, được biết đến với danh hiệu “Nữ diễn viên quốc dân”. Cô bước chân vào làng giải trí năm 1988, đặc biệt nổi tiếng trong giai đoạn thập niên 1990, với các tác phẩm như “Hương vị tình yêu” (1994), “Ước mơ vươn tới một ngôi sao” (1997), “Jealousy” (1992), “My Love, My Bride” (2000)…

Choi Jin-sil kết hôn với cầu thủ bóng chày Cho Sung-min vào năm 2000. Hai người với nhau một con trai và một con gái trước khi ly hôn vào năm 2004.

Choi Jin-sil và hai con trước khi tự vẫn.

Đến năm 2008, nữ diễn viên 6x trở lại thời kỳ hoàng kim nhờ thành công của bộ phim “The last scandal of my life” của đài MBC. Đáng tiếc, cô đã treo cổ tự vẫn vào cùng năm do áp lực quá lớn của dư luận khi bị cho là ráo riết đòi nợ khiến người bạn thân Ahn Jung Hwan túng quẫn đến mức tự sát. Tiếp đó, lần lượt chồng cũ, em trai và quản lý của Choi Jin-sil cũng tìm đến cái chết.

Cuộc sống của Choi Joon-hee sau sự ra đi của bố mẹ đầy rẫy bất ổn. Trong đoạn video mới đây, ngoài chia sẻ về sức khỏe, cô gái còn thừa nhận tham gia vào một vụ bạo lực học đường cách đây 2 năm, khiến nạn nhân bị tổn thương nặng nề, phải bỏ học. Vụ việc thậm chí phải ra tòa. Con gái nữ diễn viên xấu số họ Choi bày tỏ sự hối lỗi về hành vị sai lầm của mình trong quá khứ.

Một năm qua, Choi Joon-hee thường xuyên đăng bài viết, ảnh thể hiện sự chán chường, đăng ảnh ẩn ý muốn tự tử trên trang cá nhân, khiến nhiều người lo lắng.

Tháng 8/2017, cô gái còn tố bị bà ngoại ngược đãi về cả thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, vụ việc sau đó bị chìm vào lãng quên vì cảnh sát không tìm thấy bằng chứng kết luận mẹ của Choi Jin-sil bạo hành cháu gái.

Tú Oanh

Theo Korea Times