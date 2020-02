Con trai Bằng Kiều cháy hết mình trên sân khấu ở Mỹ

Quảng cáo

Hôm 16/2, Trizzie Phương Trinh chia sẻ trên trang cá nhân video con trai Beckam (Bằng Phương) vừa hát vừa đánh đàn trên sân khấu. Vợ cũ Bằng Kiều cho biết đây là ca khúc tiếng Anh do con trai tự sáng tác và hòa âm, có tên Like before.

"Thằng con trai lớn của mẹ làm mẹ tự hào quá đi thôi. Nghe tiếng hú hét của khán giả sau phần trình diễn của con mà mẹ muốn rơi nước mắt. Tất cả các bạn trình diễn trên sân khấu đến các bạn làm âm thanh ánh sáng tối nay đều là học sinh high school (trung học phổ thông) nhưng phải nói độ chuyên nghiệp không thua gì một show diễn chuyên nghiệp.

Mẹ chúc mừng Beckam của mẹ đã biểu diễn thành công ca khúc của mình. Cứ máu lửa và lúc nào cũng hết mình vì nghệ thuật con nhé" - Trizzie Phương Trinh viết.

Bằng Kiều bên ba con trai. Ảnh: FBNV.

Ngay sau đó, Bằng Kiều cũng bày tỏ cảm xúc hạnh phúc khi xem màn trình diễn cháy hết mình của con trai. Giọng ca Trái tim bên lề tâm sự: "Làm cha mẹ những lúc thấy con thế này chẳng biết làm gì ngoài sự sướng âm ỉ. Không phải vì con tài giỏi gì, mà vì chắc chắn nó sẽ tốt và lương thiện, sẽ chỉ làm cuộc đời này thêm vui và đẹp hơn".

Nhiều bạn bè, khán giả gửi lời chúc mừng Bằng Kiều cũng như Trizzie Phương Trinh. Dù giọng hát trong video không rõ vì âm thanh lớn, đa số khen ngợi Beckam có tố chất nghệ sĩ, thần thái biểu diễn tự tin, bốc lửa như một rocker.

"Beckam biểu diễn máu lửa giống mẹ quá", "Tài năng không đợi tuổi", "Tuyệt vời, đúng là con nhà tông", "Rất ấn tượng"... là những lời tán dương dành cho con trai tuổi teen của gia đình Bằng Kiều.

Beckam, sinh năm 2003, là con trai cả của Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh. Beckam bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ sớm và được bố mẹ định hướng theo nghệ thuật. Beckam học trường nghệ thuật Huntington Beach Academy for the Performing Art tại California (Mỹ), chuyên ngành guitar.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Bằng Kiều từng chia sẻ không muốn đưa con lên sân khấu biểu diễn cùng mình sớm quá vì sợ con chểnh mảng việc học. Anh nói: "Bây giờ, tôi muốn con tập trung cho việc học chuyên môn, đàn hát cho thật giỏi đi rồi mới tính gì thì tính".

Theo Zing