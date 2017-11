Công an vào cuộc vụ livestream trái phép phim 'Cô Ba Sài Gòn'

Trước đó, sự việc một thanh niên tại Vũng Tàu đã livestream trái phép trên facebook cá nhân trong lúc xem bộ phim 'Cô Ba Sài Gòn' trong rạp đã khiến không chỉ Ngô Thanh Vân mà cả dư luận bức xúc vì sự vô ý thức của một bộ phận nhỏ thế hệ trẻ hôm nay, đã làm ảnh hưởng đến công sức của cả đoàn làm phim mà trực tiếp là Ngô Thanh Vân.

Sự việc này đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi nhiều người dõi theo công tác xử lý của phía Ngô Thanh Vân và các cơ quan chức năng và mong chờ một sự mạnh tay hơn nữa để chỉnh đốn lại vấn đề tác quyền trong lĩnh vực văn hoá.

Cách đây vài giờ, trang fanpage của nữ diễn viên đã thông báo cô và đại diện của công ty BHD- đơn vị phát hành bộ phim 'Cô Ba Sài Gòn' đã có mặt tại Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để làm việc về sự việc này.

Phía nữ diễn viên khẳng định: " Đây là một sự việc nghiêm trọng và tác động tiêu cực trực tiếp đến những nhà làm phim Việt Nam, trong bối cảnh thị trường điện ảnh nội đi xuống. Nhiều ý kiến của các anh chị em đồng nghiệp muốn Vân và bộ phim Cô Ba Sài Gòn lên tiếng và hành động mạnh mẽ để ngăn chặn tình trạng vi phạm bản quyền này để bảo vệ cho các sản phẩm sáng tạo".

Hiện tại, toàn bộ hồ sơ đã được chuyển đến Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để giải quyết nhanh chóng. Công an tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ và vào cuộc, xác minh những thiệt hại của bộ phim, điều tra những đối tượng khác lợi dụng đối tượng livestream để câu like, câu view cho các fanpage khác.

Nữ diễn viên khẳng định sẽ không nhân nhượng với những kẻ đã livestream trái phép. Công an tỉnh cũng xác định đây là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mới và đa phần các bạn trẻ vẫn chưa nhận thức được hành vi sai trái này. Không chỉ hành vi này làm thiệt hại cho Nhà sản xuất bộ phim mà gây tác động xấu đến xã hội và cộng đồng. "Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng công an tỉnh điều tra và ra những quyết định xử phạt nặng. Thay vì ý định ban đầu là bỏ qua sự việc khi đối tượng có nhận thức về hành vi của mình, chúng tôi sẽ nghiêm khắc với tất cả các hành vi xâm hại bản quyền điện ảnh đã và đang manh nha diễn ra.

Chúng tôi không nhân nhượng!" - phía Ngô Thanh Vân khẳng định. Sau những sự cố livestream trái phép diễn ra đối với các bộ phim 'Cô Ba Sài Gòn', 'Tấm Cám chuyện chưa kể'; 'Em chưa 18'...khán giả đang mong chờ một sự mạnh tay hơn nữa từ các cơ quan chức năng để giá trị thực sự của các tác phẩm nghệ thuật được bảo vệ khi đến với công chúng.

Duy Nam