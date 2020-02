Đả nữ Maggie Q tái xuất trong phim kinh dị ra mắt đúng Valentine

“Đảo kinh hoàng” (Fantasy Island) là phim làm lại của sêri truyền hình phát sóng từ năm 1978 đến 1984, tác phẩm xoay quanh những câu chuyện thần tiên nhưng kỳ quặc xảy ra tại khu nghỉ dưỡng cao cấp tọa lạc trên hòn đảo Fantasy island nằm đâu đó ngoài khơi Thái Bình Dương. “Đảo kinh hoàng” phiên bản điện ảnh 2020 xây dựng cốt truyện dựa trên ý tưởng gốc.

Phiên bản điện ảnh “Đảo kinh hoàng” xoay quanh quý ngài Roarke, người đàn ông bí ẩn cai quản hòn đảo Fantasy Island, nơi có thể biến mọi giấc mơ trở thành sự thật. Bên cạnh xuất thân bí ẩn, ông còn được đồn đoán là bất tử và nắm giữ sức mạnh siêu nhiên chẳng hề kém cạnh thánh thần hay quỷ dữ.

Bộ phim này cũng đánh dấu sự trở lại của Maggie Q. Dẫu thành danh cùng hình tượng đả nữ qua nhiều dự án hành động đình đám như Naked Weapon (2002), Mission Impossible III (2006), Live Free or Die Hard/Die Hard 4 (2007), nhất là nàng sát thủ gợi cảm ở TV series Nikita (2010 – 2013)… thế nhưng trong “Đảo kinh hoàng”, Maggie Q sẽ khiến khán giả bất ngờ khi đảm nhận một vai diễn nặng về tâm lý.

Maggie Q cùng dàn diễn viên "Đảo kinh hoàng"

Theo tiết lộ của trailer, nhân vật Elena do Maggie Q thể hiện dường như đang bị dằn vặt bởi quá khứ, luôn muốn đưa gia đình mình trở lại từ… cõi chết.Trái ngược đàn chị Elena, nữ chính Melanie (Lucy Hale) đề nghị hòn đảo giúp mình thỏa mãn khao khát trả thù đám bạn đã bắt nạt, ăn hiếp cô thời trung học theo cách tàn bạo nhất có thể. Trước màn hóa thân thật trọn vẹn nơi Scream 4 (2011), Truth or Dare (2018) và series dài tập Pretty Little Liars (2010 – 2017), nữ diễn viên trẻ Lucy Hale hứa hẹn không làm khán giả thất vọng.