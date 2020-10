Dân mạng 'rụng tim' trước lời yêu ngọt lịm của Phillip Nguyễn và Linh Rin

Mới đây, Linh Rin đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh tin nhắn của bạn trai Phillip Nguyễn. Cụ thể, Phillip Nguyễn nhắn tặng cô: "Love, i understand why you mad this morning... You are beautiful". (Tạm dịch: Em yêu, anh hiểu tại sao sáng nay em lại buồn như vậy... em thật đẹp." Dù ẩn ý che đi nhiều dòng tin nhắn nhưng vài chữ ngọt lịm của Phillip Nguyễn dành tặng cô cũng khiến bao khán giả ngưỡng mộ và ghen tị.