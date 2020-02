Dàn mỹ nhân Hollywood mặc gợi cảm táo bạo, đổ bộ thảm đỏ Oscar 2020

"Wonder Woman" Gal Gadot "kín cổng cao tường".

Nữ diễn viên trẻ Saoirse Ronan đến Oscar với đề cử ở hạng mục "Nữ chính xuất sắc" cho phim Little Women.

Brad Pitt vừa giành được tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp cho "Nam diễn viên phụ xuất sắc" qua tác phẩm Once Upon A Time In Hollywood.