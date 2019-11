Dàn sao truyền hình thực tế Anh quốc nóng bỏng 'bất phân thắng bại'

Từ trái sang: Hoa hậu Vương quốc Anh (Miss Great Britain) năm 2014 Shelby Tribble, Elma Pazer, Tina Stinnes và Olivia Buckland. Họ hiện là những sao truyền hình thực tế nóng bỏng hàng đầu của Anh.

Shelby Tribble, 27 tuổi, là gương mặt quen thuộc của show truyền hình Towie, show The Only Way Is Essex...

Người đẹp mặc trang phục ôm sát phô đường cong thể hình quyến rũ nổi bật tại sự kiện.

Elma Pazer 27 tuổi đến từ show hẹn hò đình đám Love Island. Cô mặc bộ váy hoạ tiết da báo cắt xẻ táo bạo.

Ở góc ảnh nghiêng, bộ váy xẻ cao khiến người đẹp hớ hênh suýt lộ vùng nhạy cảm