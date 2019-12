‘Đệ nhất khoe thân Trung Quốc’ Can Lộ Lộ giờ ra sao?

Từng là một trong những cái tên thị phi nhất nhì showbiz Trung Quốc, Can Lộ Lộ vài năm gầy đây khá "im hơi lặng tiếng". Những hình ảnh mới nhất về người mẫu tai tiếng khiến nhiều người bất ngờ.

Trang Weibo cá nhân của Can Lộ Lộ ít cập nhật trạng thái mới. Tuy nhiên, dựa vào những bức ảnh do cô đăng mới đây có thể thấy, Can Lộ Lộ đã "lột xác" về hình ảnh. Cô trẻ trung, nhã nhặn ở tuổi 34.