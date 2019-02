Diễn viên Thanh Hương chia sẻ về Tết nội, Tết ngoại

Nhìn lại một năm qua về những thành công đã đạt được không ít người phải ghen tị với Thanh Hương, còn bạn nghĩ sao?

Tôi luôn tâm niệm, khi mình nhìn xuống dưới có thể có nhiều người không bằng mình nhưng nhìn lên thì mình không bằng ai cả. Chính vì vậy, tôi luôn nhủ mình phải nhìn lên, mình ghen tị với người khác thì không bao giờ mình tốt hơn được. Và tôi luôn luôn cố gắng đến khi không thể cố gắng được nữa thì thôi.

Năm vừa qua cũng khá thành công đối với tôi những cũng còn nhiều thiếu sót và sang năm mới tôi sẽ cố gắng nhiều hơn.

Khi vào vai Phan Hương trong bộ phim “Người phán xử”, nhiều người đã nghĩ đó là vai diễn thành công và tạo dấu ấn nhất của Thanh Hương, nhưng đến bộ phim “Quỳnh búp bê”, với vai Lan cave dường như đã thay đổi mọi thứ?

Tôi thấy sự nghiệp diễn xuất của mình quá may mắn. Tôi không phải là một người quá giỏi, cũng không phải người đa tài nên ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi cảm thấy mình thực sự may mắn. May mắn vì có rất nhiều người bên cạnh hỗ trợ về công việc, may mắn là có vai diễn hay, may mắn khi VFC và các đạo diễn tạo điều kiện cho tôi vào những vai diễn ấn tượng. Và 50% còn lại là sự cố gắng của bản thân tôi.

Đúng là khi tôi vào vai Phan Hương thì mọi người đã nghĩ đây là vai diễn đóng đinh rồi nhưng đến vai Lan Cave trong “Quỳnh búp bê” thì tôi thực sự lột xác. Tôi quá may mắn!

Bạn nghĩ sao nếu có người nói thành công của Thanh Hương chỉ dựa vào may mắn? May mắn là bạn có vai diễn tốt và được đạo diễn ưu ái?

Nghệ sĩ mà nên mình không nói hay được, cũng không nói trước được. Những vai diễn đi qua cuộc đời mình sẽ làm cho mình trưởng thành hơn và để có được hai vai diễn như vậy, tôi cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống rồi.

Hi vọng trong những vai diễn sau này mình sẽ vận dụng những kinh nghiệm trước đó để làm tốt hơn.

Nói tôi may mắn cũng đúng. Nhưng hoàn toàn là sự may mắn thì không. Như tôi đã nói, tôi may mắn vì có vai diễn hay, may mắn vì được đạo diễn ưu ái, nhà sản xuất ưu ái, VFC quan tâm nhưng phần còn lại là sự nỗ lực, cố gắng của tôi. Ai đã làm việc với tôi thì đều nói tôi là người rất yêu nghề. Và điều này tôi không cần phải nói mà ai cũng cảm nhận được. Nên cũng phải ghi nhận là tôi đã rất cố gắng, chứ không thể phủ nhận mọi thứ mà nói rằng tôi có được những điều đó hoàn toàn là sự may mắn.

Nhiều khán giả tò mò về giá cát- xê của Thanh Hương từ sau cơn sốt “Quỳnh búp bê”?

Có thể bật mí là cát-xê của tôi không thấp cũng không quá cao, đủ để các nhà sản xuất có thể lưu tâm để mời tôi chứ không phải cái giá trên trời đâu. Có thể nói, giá cát-xê hiện tại xứng đáng để các đơn vị mời tôi, xứng đáng với những gì tôi đã cố gắng.

Việc tham gia vào phim Hài Tết gây khá nhiều tranh cãi, Thanh Hương có cảm thấy áp lực?

Tôi chưa bao giờ áp lực vì trước khi nhận lời làm hài Tết tôi đã đọc kịch bản rất kĩ. Đó phải là những vai “sạch sẽ”, ấn tượng, vui vẻ. Quan trọng là vui vẻ dù có thể vai diễn đó chưa thực sự ấn tượng lắm và đặc biệt phải là “hài sạch”. Hài hở hang kiểu câu view thì tôi không bao giờ nhận lời.

Thanh Hương khẳng định cô không quan tâm tới những người "làm trò" sau lưng mình.

Trong showbiz, sự thành công luôn đi kèm với những tị hiềm và ghen ghét, Thanh Hương có từng bị “chơi xấu”?

Tôi bị “chơi xấu” nhiều và trước đây, tôi từng rất cay cú nhưng bây giờ khi đã vượt qua được, tôi cho mọi thứ bão hoà.

Tôi quan niệm, những người cay cú, ghen tị với mình là những người không bằng mình. Họ cứ đứng phía sau chọc ngoáy mình, thế nghĩa là họ đang ở phía sau rồi. Và mình cần nhìn vào những người đang đi trước mình chứ không phải là những người đang làm trò sau lưng mình. Thậm chí, tôi biết ai “chơi xấu” mình, có thể chỉ mặt đặt tên nhưng tôi cho qua. Tôi suy nghĩ đơn giản lắm, điều quan trọng là sự tìm tòi, khám phá cho những vai diễn chứ không phải là để ý những hiềm khích, ganh đua, những tầm thường trong cuộc sống đó.

Dự định trong Tết này của bạn là gì? Liệu Thanh Hương có thời gian để chăm chút cho gia đình hay phải chạy show?

Tôi có rất ít thời gian cho gia đình, đặc biệt là thời gian này. Tết năm nay, tôi và gia đình dự định đi từ thiện vào ngày mùng 3 kết hợp với du xuân ở Hà Giang. Thỉnh thoảng tôi vẫn đi làm từ thiện cùng gia đình hoặc một nhóm bạn, nhóm nghệ sĩ gồm: “bố” Hoàng Dũng, diễn viên Việt Anh, diễn viên Anh Đức (Khải Sở Khanh)…

Năm nay, tôi dự định cho hai con đi cùng để giáo dục các con. Tôi mong muốn các nhà hảo tâm, những người may mắn hơn cùng chia sẻ với những mảnh đời cơ cực, khó khăn để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi rất vui khi cảm nhận mình cho đi là sẽ nhận lại rất nhiều.

Quan niệm Tết nội, Tết ngoại của Thanh Hương như thế nào? Bạn đã bao giờ đón Giao thừa ở nhà ngoại không?

Tôi vẫn luôn cố gắng dung hoà hai bên gia đình nội- ngoại nhưng nói thật tôi ưu ái gia đình bên nội hơn vì mình là phận dâu, con ở nhà chồng. Tôi thường ăn Tết ở nhà nội trong ngày 30, mùng 1 và về nhà ngoại ngày mùng 2, mùng 3 Tết. Sau đó, ngày mùng 4, mùng 5 có thể cả gia đình sẽ đi du xuân.

Và năm nay cũng vậy, tôi đón Giao thừa nhà nội và về bên ngoại vào ngày mùng 2 Tết. Gia đình sẽ đi làm từ thiện và du xuân vào ngày mùng 3 Tết như đã chia sẻ ở trên.

Cảm ơn Thanh Hương về cuộc trò chuyện này!

Đỗ Quyên