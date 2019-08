Đoàn Văn Hậu bất ngờ đi Hà Lan một năm và động thái của bạn gái hot girl

Trên mạng xã hội, Hoàng Anh không có câu nào đề cập đến việc bạn trai sắp xuất ngoại. Cô chỉ đăng hình cá nhân, cùng những dòng chia sẻ rất "sâu": "Understanding is an art. And not everyone is an artist" (tạm dịch: Thấu hiểu là một nghệ thuật. Và không phải ai cũng là nghệ sĩ) hay "Đến thời khắc quyết định, chúng ta tự biết phải làm gì"...