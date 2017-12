Dù bị xếp 'thảm hoạ', Chi Pu vẫn được 4 đề cử giải âm nhạc

Theo thống kê ban đầu của BTC giải âm nhạc ZMA (Zing Music Awards) năm nay thì người đẹp Chi Pu dù bị dư luận đánh giá là “Có giọng ca thảm hoạ” đã được nhận 4 đề cử của giải ZMA bao gồm: Music Video của năm (Dành cho MV Từ hôm nay - Feel Like Ooh), Nghệ sĩ mới của năm, Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích (Cho Từ hôm nay) và Nữ ca sĩ được yêu thích.

Đây là điều hoàn toàn bất ngờ bởi ngay sau khi khoe giọng hát vào dịp gần cuốn năm nay, Chi Pu đã bị khán giả ném đá không thương tiếc, nhiều ca sỹ đang hoạt động trong làng nhạc Việt còn lên tiếng mỉa mai, chê bai Chi Pu.

Tuy nhiên, có thể xem Chi Pu là một hiện tượng bởi tuy bị khán giả ném đá nhưng lượng người xem các MV của Chi Pu vẫn tăng cao, 4 MV của Chi Pu vẫn đạt số lượng view cao trên các trang nghe nhạc. Trong đó MV Từ hôm nay (Feel Like Ooh) có 13,5 triệu lượt nghe qua Zing MP3, Cho Ta Gần Hơn (I'm In Love) đạt trên 10 triệu, Em sai rồi anh xin lỗi em đi là 6 triệu, Talk To Me (Có nên dừng lại) cũng có hơn 4 triệu lượt nghe. Thậm chí theo một con số thống kê của Aibiz (Một đơn vị chuyên cung cấp số liệu sử dụng các tác phẩm nghệ thuật trên các phương tiên truyền thông tại Việt Nam) thì Chi Pu nằm trong TOP các nghệ sỹ xuất hiện đều đặn trên các kênh truyền hình toàn quốc cũng như cô còn có ca khúc nằm trong TOP 10 ca khúc được phát sóng trên truyền hình nhiều nhất.

Ngoài ra Chi Pu còn được BTC giải thưởng Wechoice Award đề cử vào TOP nhân vật truyền cảm hứng nhất năm 2017 và đã có gần 5.000 người bình chọn dành cho Chi Pu. Ngoài ra Chi Pu còn có tên trong đề thi môn Ngữ văn của một trường phôt thông trung học. Và dòng chữ “Chi Pu làm ca sỹ” là một trong 3 từ khoá nóng nhất trên Google trong tháng 11 (2 từ kia là “APEC 2017” và “Bảng chữ cái tiếng Việt mới”)

Trở lại với 4 đề cử trong ZMA thì theo theo nhiều chuyên gia đánh giá, Chi Pu ít có cơ hội chiến thắng ở một số hạng mục như: Nghệ sỹ mới của năm do Hội đồng chuyên môn đánh giá nên với một ca sỹ mới như Chi Pu sẽ khó có cơ hôi. Những ca sỹ đạt giải này đều là những tên tuổi được giới chuyên môn công nhận như Vũ Cát Tường, Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Đồng Lan, Dương Triệu Vũ, Văn Mai Hương...

Tại Hạng mục Music Video của năm thì Chi Pu cũng sẽ khó có cơ hội khi MV Từ hôm nay (Feel Like Ooh) phải cạnh tranh với những MV “Khủng” như Lạc trôi và Nơi này có anh (Sơn Tùng M-TP), Em gái mưa (Hương Tràm)... Cũng tương tự như thế, hạng mục Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích thì Chi Pu lại phải cạnh tranh với những Ngày mai em đi (Touliver, Lê Hiếu, Soobin Hoàng Sơn) hay Lạc trôi, Yêu 5 (Rhymastic), Ghen... Còn hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích thì rõ ràng, Chi Pu chỉ là hiện tượng để xem chứ chưa phải để yêu thích. Bằng chứng là sau 01 ngày giới thiệu MV Từ hôm nay (Feel Like Ooh), Chi Pu đã nhận tới 21 ngàn lượt “Dislike”- Một kỷ lục hiếm thấy trong làng nhạc Việt.

Được biết việc đề cử các hạng mục của giải thưởng ZMA là do BTC căn cứ trên số liệu từ bảng xếp hạng Zing MP3 do công đồng người nghe bình chọn. Và với lượng Fan nhiệt tình ủng hộ khiến Chi Pu có tới 8,2 triệu like trên trang fanpage của mình, Chi Pu đã lọt vào danh sách đề cử.

Trọng Thịnh