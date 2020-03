Đừng bắt em phải quên 5: Luân bị con gái bắt gặp đang ôm 'em gái mưa'

Linh giả say

Hai bố con về một phe

Linh (Kim Oanh) uống say, Luân (Hoàng Hải) định đưa lên phòng nhưng cô ta nói không cần, phải giữ khoảng cách vì sợ bị hiểu nhầm. Nhưng Luân vừa đi khỏi, Linh lại quay ra sảnh nhìn anh ta đi. Cô còn uống rượu cả đêm vì tiếc không được ở bên cạnh người đàn ông này.Ngân (Quách Thu Phương) trách chồng đêm qua uống say. Luân nói chỉ hơi đau đầu, nhưng Linh say, anh muốn đưa lên phòng nhưng không được. “Linh nói sợ mọi người hiểu nhầm. Con bé dở hơi quá. Mình đàng hoàng đứng đắn thì lo gì cơ chứ”, Luân (Hoàng Hải) nói với vợ. Ngân dặn chồng: “Vâng, nhưng lần sau anh nhớ đưa Linh lên tận phòng nhé. Lên còn tắt điều hòa, uống rượu vào mà còn để điều hòa cả đêm là nguy hiểm lắm đấy”.Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy Linh thấy đau đầu, khó chịu liền gọi cho lễ tân hỗ trợ. Nhân viên khách sạn thấy Linh ngất rồi đưa đến bệnh viện. Bác sỹ nói Linh bị căng thẳng, suy nhược cần nghỉ ngơi. Bác sỹ khuyên cô nên gọi người nhà đến đón, nhưng cô bảo tự lo được rồi đi về. Thế nhưng khi Luân gọi điện, dù rất mệt mỏi Linh lại tỏ ra không có chuyện gì, nói sẽ qua văn phòng gặp anh.