Game show hẹn hò 18+ lọt top 2 xem nhiều trên Netflix Việt Nam Your browser does not support the audio tag. BÁO NÓI TIỀN PHONG

TPO - Game show hẹn hò 18+ Too Hot To Handle xếp hạng 2 xem nhiều trên Netflix Việt Nam, chỉ sau phim truyền hình Hàn Quốc The King: Eternal Monarch.