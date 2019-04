Giữa tin đồn mang bầu với Kim Lý, Hồ Ngọc Hà nói gì?

Ngày 28/4, NTK Lý Quí Khánh chia sẻ hình ảnh đi nghỉ dưỡng cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Điều khiến khán giả chú ý chính là vòng 2 của nữ ca sĩ bỗng nhiên lớn bất thường. Cùng với đó là gương măt có nét tròn trịa hơn khiến nhiều người hâm mộ bán tín bán nghi cho rằng Hồ Ngọc Hà đang mang bầu vì trước đó cô cũng để lộ một vài hình ảnh vòng eo kém thon.

Phía dưới phần bình luận, nhiều dân mạng bày tỏ: "Nhìn bức ảnh em lại nghĩ chị Hà mang thai", "Nhìn chị Hà tưởng mang thai", "Bầu hả chị ơi", "Cái tay ôm bụng", "Chị Hà có baby"…

Trước những đồn đoán của cư dân mạng, mới đây, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải một bức ảnh bikini khoe vòng 2 thon thả trên trang Instagram cá nhân. Cô phân trần: “Em chưa có chi hết. Đừng viết bài nghi ngờ tội em. Em chỉ đang vừa nghỉ vừa hát và sắp ra lò một số bài rồi nè. Đừng giục nữa nha. Nghỉ lễ vui đi nè”.

Hồ Ngọc Hà liên tục khoe ảnh bikini giữa tin đồn mang thai.

Đồng thời, trên Facebook, Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ một bức ảnh bikini chụp từ phía sau kèm bài thơ đầy ẩn ý: “Em vẫn vậy, gầy xanh và hốc hác/ Chẳng mập mạp, cũng chẳng có gì đâu/ Sao cứ bảo em lúc này lúc khác/ Mà không bảo “Hà ơi, nhớ quá rồi!”/ Em vẫn vậy, yêu ai chỉ một người/ Chẳng ngó ngàng hay lang thang ngoài phố/ Đố mọi người thấy em ngồi đâu đó/ Nhìn người qua rồi đếm lá...hết ngày/ Em vẫn vậy, vẫn vậy và vẫn thế/ Mới hôm nay hát nhẩm vài câu buồn/ Chợt thấy mình lâu rồi không than vãn/ Tình khúc sầu của những tháng ngày xưa/ Em vẫn thế đừng la em nữa nhé/ Lúc vui buồn, lúc mạnh mẽ, cô đơn/ Cứ để em rong chơi thêm một chút/ Rồi lại ngồi tự sự với Love Songs”.

Những lời tự tình của Hồ Ngọc Hà được ngầm hiểu cô đang phủ nhận tin đồn mang thai và chuẩn bị kết hôn cùng Kim Lý.

Tin đồn Hồ Ngọc Hà chuẩn bị lên xe hoa bắt nguồn từ việc gia đình Kim Lý về thăm quê Hồ Ngọc Hà ở Quảng Bình. Đồng thời, nữ ca sĩ còn chia sẻ MV 'Cưới Nhau Đi' (Yes I Do) do ca sĩ Bùi Anh Tuấn, Hiền Hồ và 100 cặp cô dâu chú rể thể hiện. Những điều này khiến cư dân mạng đồn đoán giọng ca 'Cả một trời nhớ thương' chuẩn bị kết hôn.

Đỗ Quyên