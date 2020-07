Hà Thúy Anh-Tuấn Mario bật khóc khi bày tỏ tình cảm trên sóng truyền hình

Quảng cáo

Ca sĩ Hà Thúy Anh là một ca sĩ có giọng hát nội lực, được biết đến từ Giọng hát Việt 2012 và là học trò được Đàm Vĩnh Hưng hết sức yêu mến. Cô từng tham gia nhiều chương trình truyền hình, gây được ấn tượng cho khán giả. Đặc biệt, cô giành giải quán quân của chương trình Hãy nghe tôi hát – Nhạc sĩ chủ đề 2019, đây là bước ngoặt để cô khẳng định giọng hát cũng như chinh phục niềm đam mê âm nhạc của bản thân. Chồng của cô – Tuấn Mario được biết đến là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, người tạo nên nhiều bản hit cho Hiền Thục, Hương Tràm, Hoài Lâm... Đồng thời, đối với Hà Thúy Anh, Tuấn Mario còn giữ vai trò là quản lý riêng của cô. Theo như chia sẻ của nữ ca sĩ, 90% thành công của cô là nhờ vào “bức tường vững chãi” Tuấn Mario.



Đến với chương trình “Giải mã tri kỷ”, Hà Thúy Anh thừa nhận cô rất may mắn khi gặp gỡ, hợp tác và làm vợ Tuấn Mario. Lần đầu gặp anh là thông qua một người bạn, cô may mắn khi lại có cơ hội hợp tác làm việc với anh trong những ngày đầu bắt đầu sự nghiệp. Được Tuấn Mario đề nghị Nam tiến, cô không có quá nhiều do dự vì chính bản thân cô cũng đã định hình được con đường mà bản thân sắp đi. Vào TP.HCM, cô hợp tác với nhạc sĩ Tuấn Mario cho ra những ca khúc đầu tiên của bản thân. Hơn 1 năm hợp tác gắn bó trong công việc, cả 2 dần nhận ra ưu điểm của nhau. Nữ ca sĩ nhận xét, sau hơn 1 năm hợp tác, cả 2 tìm được sự thông cảm và thấu hiểu trong công việc, cô cũng nhận ra Tuấn Mario là một người có tính tình dễ thương, tốt bụng.

Tuy vậy, Hà Thúy Anh không quên những thử thách mà Tuấn Mario đã từng đặt ra cho cô khi cả hai lần đầu hợp tác. Theo như Tuấn chia sẻ, đối với anh, một ca sĩ ngoài tài năng còn cần có sự chỉn chu, chăm chỉ trong công việc và phải thật sự có tình yêu mãnh liệt với nghề, đó là lí do anh đã thử thách cô. Sau khi tiếp xúc, Tuấn cảm thấy vợ mình là một cô ca sĩ rất đáng để hợp tác và giúp đỡ vì cô có đầy đủ phẩm chất của một ca sĩ mà anh cần nhưng anh cũng không quên chia sẻ sự “tá hỏa” của mình khi đứng trước một Hà Thúy Anh hoàn toàn ngô nghê, không biết gì về môi trường làm việc của một nghệ sĩ.

Hợp tác hơn 1 năm, quen nhau 3 năm và sau đó là tiến tới hôn nhân, Hà Thúy Anh thừa nhận từ sau khi về chung một nhà với Tuấn Mario, cô cảm thấy cuộc sống của cô khá thoải mái và bản thân cô theo lời nhận xét của bạn bè là “lấy chồng xong đẹp hẳn ra”. Nguyên nhân là do từ khi về chung một nhà, cô được Tuấn quan tâm, chăm sóc, không phải tự mình quyết định nhiều việc quan trọng, lúc nào cũng có người cùng chia sẻ, và có thời gian chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn.

Trước khi tiến hành “bóc phốt” vợ, Tuấn Mario không quên dành những lời khen có cánh cho cô - “Hà Thúy Anh khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Tuy nhiên, theo Tuấn chia sẻ, vợ mình có tính tình rất nóng, cô so với Trương Phi thì “người 9.8 người 10”. Cô có biệt tài lật mặt “nhanh hơn lật bánh tráng”, có thể vừa vui vẻ nói “cảm ơn chồng đã đưa em đi làm, thương chồng” thì đã có thể quay ngoắc, nổi giận vì chồng quên mang hoa tai cho mình. Nói về khuyết điểm này của vợ, Tuấn Mario cũng chân thành chia sẻ, đôi lúc công việc bận rộn và căng thẳng, tính tình này của Hà Thúy Anh khiến Tuấn không có tâm trạng làm việc.

Dù vậy, anh cảm thấy vợ mình cũng đã cố gắng rất nhiều để thay đổi tính xấu này. MC Khả Như lúc này không quên “trả mối thù” ban nãy, cô nói “Nếu nhạc sĩ Tuấn Mario có bài hit nào không hay là tại bà Hà Thúy Anh này nè”. Về phần mình, Hà Thúy Anh nhận xét chồng cô hay có tất xấu là “nước đến chân mới nhảy” và công việc quá nhiều không có thời gian cho vợ. Vì điều này, vợ chồng Hà Thúy Anh đã có cuộc “tranh cãi” nhỏ trên sóng chương trình.

Dù có nhiều khuyết điểm, nhưng khán giả có thể dễ dàng nhận ra được tình cảm chân thật mà cặp đôi này giành cho nhau trong phần “Cảm ơn và xin lỗi”. Tuấn Mario nén xúc động cảm ơn Hà Thúy Anh đã mang đến hạnh phúc, những lời khuyên, sự chia sẻ và ngay cả những bữa ăn mà cô đã nấu cho mình. Hà Thúy Anh nghẹn ngào kể về những ước mơ, hoài bão và những lần bản thân muốn từ bỏ, tuyệt vọng. Nhưng bởi vì có Tuấn động viên, chia sẻ, khuyên nhủ mà Thúy Anh đã có thể tiếp tục theo đuổi đam mê và đạt được những điều bản thân mong ước. Thúy Anh cảm ơn Tuấn đã đến và sắp xếp cuộc đời của Thúy Anh. Cô cũng không quên nói lời xin lỗi vì sự trẻ con của mình đã khiến cho 2 vợ chồng có những lúc không vui. Kết thúc phần bày tỏ là những giọt nước mắt hạnh phúc của hai vợ chồng và cái ôm đầy ấm áp.

Đỗ Quyên