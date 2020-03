Hàng nghìn diễn viên quần chúng ăn mì gói chờ có việc vì dịch bệnh

Theo Ifeng, trước Covid-19, lượng diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm (tỉnh Chiết Giang) mỗi ngày hơn 10.000 người, hiện còn khoảng 2.000. "Những người ở lại Hoành Điếm như tôi ngày ngày trong phòng trọ chơi game, thi thoảng livestream nếu được mời hợp tác. Chúng tôi chủ yếu ăn mì gói. Tôi gầy hơn trước 5 kg. Tôi ở trong phòng hơn 20 ngày qua, chẳng đi đâu cả", một diễn viên quần chúng nói. Một người khác cho biết dù khó khăn, cô chấp nhận ở lại vì giấc mơ diễn xuất.

Trường quay Hoành Điếm vắng vẻ vì dịch bệnh. Video: Pearvideo.

Nhiều người Trung Quốc tìm kiếm cơ hội thành ngôi sao qua việc làm diễn viên quần chúng. Tại Hoành Điếm, thù lao cho mỗi diễn viên quần chúng là 70 nhân dân tệ (231 nghìn đồng) cho tám giờ làm việc. Nếu có đài từ, tiền công cao hơn, khoảng 150 tệ/ngày. Làm việc lúc rạng sáng, trời mưa... diễn viên được trả 30 tệ một giờ. Diễn viên quần chúng được trả 300 tệ/ngày trở lên, nếu được chọn đóng cùng đoàn trong suốt quá trình thực hiện tác phẩm.Một số người hoàn thành giấc mơ nổi tiếng từ nghề diễn viên quần chúng, trong đó có Vương Bảo Cường. Khi chưa thành danh, cuộc sống của anh bữa đói bữa no, có hôm không có gì vào bụng. Hiện anh là một trong các tài tử đảm bảo doanh thu phòng vé. Các tác phẩm anh đóng chính như Lost In Thailand, Lost On Journey, Thám tử phố Hoa... đều nằm trong top phim ăn khách của Trung Quốc.