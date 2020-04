Hành động ý nghĩa của tài tử So Ji Sub khi kết hôn với nữ MC kém 17 tuổi

Quảng cáo

So Ji Sub đã đăng kí kết hôn với Cho Eun Jung.

Đồng thời 51K Entertainment cũng tiết lộ rằng cặp đôi sẽ chỉ tổ chức một buổi lễ nhỏ với sự góp mặt của gia đình hai bên nhằm đảm bảo quyền riêng tư. Thay vào đó, họ sẽ dùng 50 triệu won để ủng hộ những hoàn cảnh kém may mắn. “Trong khoảng thời gian khó khăn, họ đã quyết định quyên góp 50 triệu won cho tổ chức Good Neighbors để phần nào giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khó. Khoản quyên góp sẽ được sử dụng để trang bị cho các trẻ em nghèo, bao gồm máy tính bảng, đồ công nghệ thông minh để chúng có thể duy trì việc học trong giai đoạn này”, người đại diện của đơn vị này cho biết.



Trong khi đó, trên trang cá nhân, So Ji Sub đã viết tâm thư gửi đến người hâm mộ sau quyết định lập gia đình của mình. Cụ thể, anh viết: “Gửi người hâm mộ của tôi, tôi là So Ji Sub. Ngày hôm nay, tôi vừa bắt đầu cuộc sống mới với nửa kia của mình.

Ngày 7//4/2020, hôm nay, tôi và nửa kia chính thức kết hôn. Và tôi muốn thông báo điều đó với mọi người như một diễn viên và một người có trách nhiệm. Tôi sợ rằng mọi người có thể rất ngạc nhiên trước tin tức này.

Tuy nhiên, đây là một trong những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mà tôi đã mất quá nhiều thời gian để đưa ra. Tôi hy vọng mọi người có thể hỗ trợ và ủng hộ tôi nhiều như các bạn đã tin tưởng tôi trong một thời gian dài. Tôi thận trọng vì nghĩ đây không phải là thời điểm hoàn hảo để tuyên bố về cuộc hôn nhân của mình, nhưng tôi muốn nói với mọi người rằng tôi sẽ luôn sống biết ơn và sẽ cố gắng hết sức để trở thành một diễn viên giỏi hơn. Cảm ơn các bạn”.

So Ji Sub sinh năm 1977, là một trong những tài tử hàng đầu của Hàn Quốc trong hai thập niên qua, anh được khán giả biết đến nhiều với hàng loạt bộ phim đình đám như “Đảo địa ngục”, “Và em sẽ đến”, “Giày thủy tinh”, “Mặt trời của chàng Joo”, “Chỉ riêng mình em”,… Trong khi đó vợ anh là Cho Eun Jung, sinh năm 1994, cựu MC và phóng viên của đài SBS, cô sở hữu ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ.

Nhan sắc của Cho Eun Jung.

Cặp đôi lần đầu gặp nhau vào tháng 3/2018 khi So Ji Sub tham gia chương trình Night of Real Entertainment của đài SBS để nói về bộ phim “Và em sẽ đến” của anh mà Cho Eun Jung làm MC. Sau đó cả hai nảy sinh cảm tình nên quyết định tìm hiểu và hẹn hò không lâu sau đó.

Tháng 5/2019, cặp đôi bị Dispatch hé lộ loạt ảnh hẹn hò lãng mạn, sau đó So Ji Sub nhanh chóng lên tiếng xác nhận và viết thư bày tỏ mong muốn được các Fans ủng hộ chuyện tình cảm.

Lộc Liên

SBS, All Kpop