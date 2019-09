Hari Won - Trấn Thành cứ 10 phút hôn nhau/lần khiến Xuân Lan ngưỡng mộ

Quảng cáo

Ca sĩ, diễn viên Hari Won.

Hari Won và Trấn Thành âu yếm nhau trong hậu trường một game show.

Trên truyền thông lẫn trang cá nhân, ca sĩ Hari Won thường bày tỏ tự hào về hôn nhân với diễn viên Trấn Thành. Cựu người mẫu Xuân Lan từng nói chị ngưỡng mộ tình yêu của đàn em. "Tôi chưa thấy cặp nào yêu nhau dễ thương như thế. Chúng tôi thỉnh thoảng đi cà phê. Hai vợ chồng cứ 10 phút lại hôn nhau một lần. Tôi hay mắng vui là hai đứa không coi sự tồn tại của chị ra gì", Xuân Lan cho biết.Trong một chương trình truyền hình phát sóng hồi tháng 8, Hari Won nói sau khi cưới nhau, vợ chồng cô sống đơn giản, vui vẻ. Ca sĩ ở cùng bố mẹ chồng nhưng chưa từng áp lực chuyện làm dâu. Bố chồng cô giỏi nấu ăn, phụ trách bếp núc cho cả nhà hàng ngày. Mỗi khi rảnh rỗi, cả hai mời bố mẹ đi ăn nhà hàng. Hari nói cô thích sống trong một gia đình có đông thành viên, tận hưởng sự ấm áp của tình thân. Cả hai cùng chăm sóc bốn chú chó mèo và xem chúng như con cái. Hari Won thường là người quay các video khi chồng chơi và chăm bẵm thú cưng.Diễn viên gốc Hàn nhận xét chồng là người tử tế, phóng khoáng. Khi còn hẹn hò, ngày đầu tiên, Trấn Thành đã tặng cô túi hiệu. Khi về nhà và mở món quà ra, Hari Won run khi biết giá trị món quà. Cưới nhau rồi, anh vẫn duy trì sở thích mua hàng hiệu tặng vợ. Ngược lại, Hari tạo niềm vui bất ngờ cho chồng, chẳng hạn tặng hoa cho anh vào ngày 8/3.Lấy vợ xong, Trấn Thành giao cho vợ quản lý tiền bạc. Mỗi ngày, cô đưa anh hai triệu đồng để chi tiêu. Trấn Thành nói nhờ vợ, anh bỏ thói quen xài hoang phí. Dù ông xã kiếm được nhiều tiền, cô vẫn thích đi làm để chủ động kinh tế. Lịch làm việc bận rộn, khi nào sắp xếp được thời gian hay dịp kỷ niệm nào đó, họ lại dắt nhau đi du lịch, cùng khám phá ẩm thực khắp các ngõ ngách Sài thành. Cả hai có chung sở thích ăn uống, cùng tăng cân rồi cùng ăn kiêng để giảm cân. Mỗi khi Trấn Thành livestream và bị khán giả trêu vì quá béo, nữ diễn viên lại ôm anh an ủi và nói mình thích cái bụng mỡ của chồng.Cô có thể kể cho anh nhiều chuyện trong công việc, lẫn cuộc sống. Trấn Thành luôn giúp vợ hoàn thành các sản phẩm âm nhạc. Chẳng hạn, ca khúc It’s you cô ra mắt giữa tháng 8 do Trấn Thành viết phần lời Việt. "Ông xã cũng là người đầu tiên góp ý cho tôi khi vào phòng thu. Trong công việc, Trấn Thành rất nghiêm túc. Mỗi lần tôi hát sai lời, anh ấy liền nhắc nhở, thậm chí phàn nàn", cô kể.Ngược lại, Hari là nguồn động viên tinh thần lớn cho bạn đời. Trấn Thành chia sẻ trong mắt anh, vợ là người có nguồn năng lượng tích cực, luôn khiến anh cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn. Vì vậy, anh luôn cảm thấy thiếu vắng nếu đi đâu, làm gì mà không có cô. Trấn Thành chỉ không đồng ý chuyện Hari ăn mặc luộm thuộm, không quan tâm đến ngoại hình.Mỗi khi mua sắm cùng nhau, nam MC đều giành phần lựa đồ cho vợ. Hari Won chỉ cần đứng trong phòng thay đồ và chờ chồng đem vào cho thử. Cô tự nhận xét mình giống "búp bê sống" của chồng. Thời gian đầu, cô thấy hơi mệt mỏi với sự quan tâm và kiểm soát quá mức của Trấn Thành. Sau này, Hari Won thoải mái đón nhận vì thấy những điều này khiến chồng vui.Đầu năm 2016, sau khi công khai tình yêu cùng Trấn Thành, Hari Won bị khán giả quay lưng. "Tôi không tưởng tượng được khán giả ghét mình đến thế. Tôi đã bị cắt và phải đền nhiều hợp đồng quảng cáo. Trấn Thành bảo tôi mất bao nhiêu, anh ấy sẽ bù lại. Tôi rất cảm kích, nhưng không muốn nhận tiền của anh ấy", cô nói.Khi nhận lời cầu hôn, cô vẫn chưa sẵn sàng lập gia đình. Đến lúc nam MC bày tỏ ý định tổ chức đám cưới, diễn viên hốt hoảng hỏi lại: "Tại sao phải gấp vậy, từ giờ đến đó chỉ có vài tháng mà hai đứa mình đều quá nhiều việc". Trấn Thành chia sẻ anh sẽ lo hết, cô không phải làm gì. Trước quyết tâm của chồng, cô gật đầu đồng ý.Khi cuộc sống hôn nhân ổn định, vợ chồng cô đối diện áp lực khác. Trong những lần livestream cùng fan, Trấn Thành thường nhận được câu hỏi "khi nào có con?". Mẹ Trấn Thành bày tỏ bà mong con dâu có bầu sớm vì bà vẫn còn sức khỏe để chăm cháu. Còn Hari luôn mặc cảm vì khó mang thai bởi từng trải qua thời gian dài điều trị ung thư cổ tử cung. Nhưng Trấn Thành không đặt nặng áp lực lên vợ. Anh trấn an vợ bằng câu nói trên sóng truyền hình: "Không có con ruột thì mình nhận con nuôi". Hiện, cô giữ suy nghĩ tích cực hơn vì khi sức khỏe và tinh thần ổn định, cô mới có cơ hội làm mẹ.Đến giờ, Hari Won cho biết chưa hoàn toàn thoát khỏi những chỉ trích từ dư luận, những người nói cô sống giả tạo, ngu ngốc, lợi dụng chồng về tiền bạc hoặc tên tuổi. Tuy nhiên, diễn viên không còn nghĩ đến chuyện tiêu cực hay rời bỏ showbiz nữa. "Tôi quan niệm mình tử tế, ông trời sẽ không phụ lòng người. Bây giờ tôi sống tích cực, hạn chế phụ thuộc vào cảm xúc mà người khác đem lại", cô nói.Hari Won sinh năm 1985, là người Hàn Quốc gốc Việt. Hari Won được khán giả biết đến từ khi tham gia Cuộc đua kỳ thú 2013. cùng Tiến Đạt. Sau đó, Hari vào showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô gặp Trấn Thành năm 2007, khi cô là thí sinh một gameshow, còn Trấn Thành đảm nhận vai trò MC. Đến Ơn giời cậu đây rồi (năm 2014), màn kết hợp của cả hai giúp họ được khán giả yêu mến hơn. Họ công khai yêu đương vào tháng 2/2016, sau khi Hari Won chia tay Tiến Đạt vài tháng.

Theo VnExpress