Hé lộ dàn ca sĩ trình diễn trong đêm nội y Victoria’s Secret 2018

Dàn người đẹp Ellie Bamber, Keira Knightley, Mackenzie Foy, Kimberley Garner... trẻ trung quyến rũ như những nàng công chúa cổ tích tại buổi ra mắt bộ phim Disney “The Nutcracker and the Four Realms (Kẹp Hạt Dẻ và bốn vương quốc) tại London vào tối qua.