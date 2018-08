Hé lộ số tiền ‘khủng’ Angelina Jolie và Brad Pitt chi cho 6 con

Dù đã ly hôn 2 năm, Angelina Jolie và Brad Pitt vẫn đang mắc kẹt trong “cuộc chiến” pháp lý giành quyền nuôi con. Từ cặp đôi được ngưỡng mộ nhất nhì Hollywood, hai người dần “trở mặt thành thù”.

Trong khi, Brad Pitt kiện vợ cũ cố tình ngăn cấm các con gặp bố. Angelina Jolie cũng cáo buộc, chồng cũ không chu cấp cho 6 con chung – Maddox (17 tuổi), Pax (14 tuổi), Zahara (13 tuổi), Shiloh (12 tuổi) và cặp sinh đôi Vivienne và Knox (10 tuổi) – trong suốt 2 năm qua.

Đáp lại, luật sư của nam diễn viên 54 tuổi khẳng định, anh chưa bao giờ lơ là trách nhiệm với con. Cụ thể, Brad Pitt đã gửi 1,3 triệu USD cho các con, đồng thời cho Jolie vay 8 triệu USD khi mua nhà mới.

Là hai trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood, không thể nghi ngờ về độ giàu có của Pitt và Jolie. Tại thời điểm cặp đôi chia tay năm 2016, tạp chí Forbes ước tính, Pitt sở hữu khối tài sản trị giá 315,5 triệu USD, còn Jolie có 239 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền họ chi cũng không phải ít, nhất là để chu cấp cho 6 người con cuộc sống tốt nhất.

Lindsey Thomason, Giám đốc điều hành của The Nanny League – trung tâm cung cấp bảo mẫu ở Los Angeles, tiết lộ trên People, bảo mẫu cho những gia đình hạng a như Jolie-Pitt có thu nhập 140.000 USD/năm, chưa tính bảo hiểm y tế. Thu nhập theo ngày dao động 200-400 USD.

Chưa tính, bảo mẫu thường đi cùng trong các chuyến du lịch với gia đình chủ. Họ được bao “trọn gói” tiền ăn, tiền phòng.

Theo bà Thomason, những gia đình đông con như của Jolie và Pitt thường sẽ cần ít nhất 2 vú em toàn thời gian. “Có những gia đình thậm chí thuê cho mỗi đứa trẻ một vú em”, nữ giám đốc cho biết.

The Nanny League còn cung cấp dịch vụ dạy kèm với học phí từ 100.000 USD/năm. Những gia sư có thể dạy được tất cả các môn học thường có tính phí cao, chưa kể nếu biết ngoại ngữ thì giá càng tăng lên.

Trong buổi phỏng vấn với BBC năm 2016, Jolie từng tiết lộ, những đứa trẻ của cô đều được học các ngôn ngữ khác nhau. Cụ thể, Shiloh học tiếng Khmer thông dụng ở Campuchia, Pax Thiên học tiếng Việt, Maddox luyện tiếng Đức và Nga, Zahara tìm hiểu tiếng Pháp, Vivienne có đam mê với tiếng Ả Rập và Knox học ngôn ngữ ký hiệu.

Luật sư thuế Bruce Givner cũng tiết lộ, số tiền mà gia đình Jolie-Pitt bỏ ra cho nhu cầu đi lại không hề nhỏ. Theo đó, chi phí cho mỗi chuyến đi bằng máy bay riêng đã gấp khoảng 3 lần giá một vé hạng nhất của máy bay thương mại thông thường.

Gia đình Jolie-Pitt thường xuyên đi lại giữa các nước.

Đối với những ngôi sao hàng đầu thế giới như Angelina Jolie và Brad Pitt, việc đi lại giữa các nước diễn ra thường xuyên. Thời gian này, Angelina ở London quay phim Maleficent 2, trong khi Brad đóng Once Upon a Time in Hollywood tại Los Angeles. Rất nhiều chuyến bay bằng chuyên cơ giữa hai diễn viên cùng các con đã được sắp xếp.

Bên cạnh đó, theo ông Givner, nhu cầu thuê vệ sĩ, nhân viên an ninh của các gia đình sao rất lớn. Mỗi vệ sĩ có thể tốn đến 50.000 USD/năm, nhưng chi phí này có thể năng lên nếu thuê vệ sĩ qua công ty quản lý hoặc thuê một lúc nhiều vệ sĩ.

Trên thực tế, nhà của sao cần ít nhất 3 vệ sĩ bảo vệ, một ở cửa chính và hai người khác ở những vị trí trọng yếu khác. Tuy nhiên, do mỗi vệ sĩ chỉ làm việc 8h/ngày, mỗi ngày 24 tiếng cần ít nhất 9 vệ sĩ.

“Mỗi vệ sĩ 50.000 USD, thì 9 vệ sĩ sẽ tốn đến 450.000 USD. Nhưng nếu bạn thuê vệ sĩ thông qua công ty quản lý, con số này có thể là 1,5 triệu USD/năm”, Givner tính.

Với những gia đình đông con như của Angelina, hầu như họ đều có đầu bếp riêng. Mức giá thuê đầu bếp riêng ở mức 100.000 – 200.000 USD/năm. Chưa kể, họ cũng cần cả tài xế và vệ sĩ cho những đứa con.

Hiện tại, Angelina Jolie và Brad Pitt đang chờ đợi phiên điều trần tiếp theo để nghe phán quyết phân chia quyền nuôi con, dự kiến vào 21/8 tới. Trong thời gian đó, Brad Pitt được ở bên con ít nhất bốn tiếng trong ngày đi học và 12 tiếng vào ngày nghỉ.

Qua thời mặn nồng, Angelina Jolie và Brad Pitt đang đối chọi gay gắt để giành quyền nuôi con.

Tú Oanh

Theo People