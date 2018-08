Hơn nửa thế kỷ, cảnh 'nóng' đầu tiên của Marilyn Monroe được hé lộ

Dù đã qua đời gần 60 năm, những câu chuyện về cuộc đời “bom sex” Marilyn Monroe - một trong những ngôi sao mang tính biểu tượng nhất của Hollywood - vẫn là đề tài được nhiều người quan tâm.

Mới đây, trong cuốn tiểu sử “Marilyn Monroe: A Private Life of a Public Icon” (tạm dịch: Marilyn Monroe: Cuộc sống riêng tư của một biểu tượng công chúng), tác giả Charles Casillo đã tiết lộ về cảnh nóng đầu tiên trên màn ảnh rộng của “cô đào” quyến rũ.

Sau hơn nửa thế kỷ, cảnh nóng đầu tiên của Marilyn Monroe mới được hé lộ.

Theo đó, khi tham gia tác phẩm "The Misfits" (1961), nữ diễn viên huyền thoại có một cảnh “giường chiếu” với tài tử Clark Gable. Trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ đoàn làm phim, Marilyn đã thả chiếc ga trải giường, để lộ thân hình tuyệt mỹ.

Đáng tiếc, đạo diễn của bộ phim lúc đó, ông John Huston đã từ chối sự “hy sinh vì nghệ thuật” của người đẹp, và cho tiến hành quay lại. Được biết, thời điểm đó, việc kiểm duyệt đối với các cảnh tình cảm trên phim được thực hiện rất khắt khe.

Đoạn phim ghi hình cảnh nóng bỏng đó cũng được cho là đã bị huỷ. Tuy nhiên, sau hơn nửa thế kỷ, tác giả Casillo phát hiện, nó vẫn tồn tại.

Cụ thể, Charles Casillo phỏng vấn Curtice Taylor, con trai của nhà sản xuất phim Frank Taylor, và rất ngạc nhiên khi biết rằng, Taylor con đã cất giữ cảnh quay 45 giây trong một chiếc tủ được khoá kỹ càng sau khi cha ông qua đời vào năm 1999.

“Rất nhiều lần, những thứ không được sử dụng nữa bị huỷ bỏ. Nhưng Frank Taylor tin rằng đoạn phim rất quan trọng và mang tính đột phá nên ông quyết định giữ lại nó.

Marilyn Monroe và bạn diễn trên phim trường "The Misfits".

“ The Misfits” là tác phẩm do Arthur Miller, chồng của Marilyn Monroe thời điểm đó, chấp bút, kể về ba chàng cao bồi tranh giành sự chú ý của một phụ nữ xinh đẹp. Đây là tác phẩm hoàn thiện cuối cùng của cô trước khi qua đời vào năm 36 tuổi một năm sau đó do uống thuốc quá liều.

Cho đến bây giờ, theo ông Casillo, cảnh khoả thân duy nhất của người đẹp trên màn ảnh là trong bộ phim Something's Got to Give (1962). Không may, bộ phim này không thể hoàn thành do Marilyn Monroe đột ngột qua đời.

Ảnh bìa cuốn tiểu sử “Marilyn Monroe: A Private Life of a Public Icon”.

Tú Oanh

Theo Daily Mail