Khánh Thi: Có bằng chứng học trò bị thay kết quả

Trước đó, vào tối ngày 29/11, vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển đã có buổi livestream dài để chia sẻ về kết quả của hai học trò là Ngọc An -Tố Uyên bị thay đổi một cách "kỳ lạ" tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2018 vừa diễn ra. Đồng thời “Kiện tướng dancesport” Chí Anh và vợ chồng vận động viên Hoàng Thu Trang – Hồng Việt cũng lên tiếng ủng hộ cô.

Chia sẻ thêm về sự việc, Khánh Thi cho biết, đối với bộ môn khiêu vũ thể thao, ban giám khảo sẽ chấm thi bằng máy tính bảng, kết quả truyền về máy chủ, từ đó ra kết quả điểm cuối cùng. Máy tính tự cộng điểm lại, con người chỉ cần bấm enter để in kết quả. Do đó, không thể có chuyện ban thư ký nhầm lẫn số báo danh được.

“Tôi đã làm hẳn clip để miêu tả lại quá trình chấm thi này. Kết quả điểm của Ngọc An, Tố Uyên do từ máy tính in ra là kết quả chính xác nhất”, nữ “Kiện tướng dancesport” nói.Bên cạnh đó, Khánh Thi cho biết, chị đã cùng Phó Giám đốc Sở Đồng Nai trực tiếp đi lên gặp BTC. Lúc đó họ đã đưa ra bản báo cáo của Ban thư ký tự nhận lỗi là do đánh máy nhầm, nhưng khi cô xin bản báo cáo đó thì BTC nói, họ không có trách nhiệm phải gửi cho cô.Trải lòng về việc có thể sẽ mất nhiều thứ trong vụ việc ồn ào này, Khánh Thi chia sẻ bản thân cô còn lường trước cả tình huống liên đoàn Việt Nam sẽ viết thư lên liên đoàn quốc tế để không cho cô đi chấm quốc tế nữa. Đồng thời, “Chí Anh và Hồng Việt Thu Trang cũng chấp nhận mất tất cả để đồng hành cùng tôi”, bà xã Phan Hiển bộc bạch.