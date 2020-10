Không gian sống tuyệt đẹp của nhạc sĩ Trần Tiến ở Vũng Tàu

Có được căn hộ đẹp tuyêt vời như thế này là do một tay thu vén của phu nhân nhạc sĩ, bà Trần Thị Bích Ngà. Theo bà Ngà cho biết hiện 2 đứa con đều ở nước ngoài nên chỉ còn 2 vợ chồng tĩnh dưỡng ở căn hộ này. Cách đây mấy ngày Trần Tiến phải đi mổ mắt ở Sài Gòn nên hơi mệt. Còn bình thường ông vẫn làm việc, vẫn sáng tác đều đặn. Tuy năm nay đã bước sang tuổi 74, sức khoẻ có xuống dần so với trước đây nhưng ông đã bỏ thuốc, ít uống rượu và tập thể dục, ăn uống điều độ nên nhạc sĩ vẫn còn khoẻ mạnh so với những người cùng tuổi.