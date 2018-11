Kiều Minh Tuấn trả lại 900 triệu cát-xê, NSX vẫn không rút đơn kiện

Sáng ngày 17/11, nhà sản xuất Dung Bình Dương đã công bố tổng doanh thu phim, và thông báo đã gửi đơn kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy.

Bà Dung Bình Dương khẳng định không hay biết đến buổi phỏng vấn chung giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Buổi gặp gỡ do Cát Phượng đứng ra hẹn nhưng không kiểm soát được phát ngôn của 2 diễn viên, khiến sự việc đi quá xa. Điều này đã vi phạm điều lệ trong hợp đồng nên ở cương vị nhà sản xuất, bà đã gửi đơn kiện cặp đôi diễn viên lên Tòa án nhân dân quận 7, TPHCM.

Theo đơn kiện, bà Dung yêu cầu hai diễn viên phải hoàn lại tiền cát-xê đóng phim đã nhận, đền bù thiệt hại hợp đồng 8% và có trách nhiệm đền bù bồi thường tổn thất, uy tín thương mại đến nhà sản xuất.

Luật sư Lê Trạch Giang - đại diện của nhà sản xuất phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” cho biết, công ty chỉ tính số tiền tượng trưng là 1 triệu đồng cho việc đền bù tổn thất uy tín thương mại của công ty. Con số này để chứng minh công ty khởi kiện không vì tiền.

Bà Dung Bình Dương công khai tin nhắn Kiều Minh Tuấn xác nhận đã gửi lại 900 triệu đồng tiền cát-xê vào giữa tháng 10/2018

Cát Phượng cho hay hiện Kiều Minh Tuấn sẽ không có bất kỳ phát ngôn gì mà phải thông qua người quản lý. Cát Phượng đại diện quản lý Kiều Minh Tuấn lên tiếng: “Với tư cách là người quản lý của Kiều Minh Tuấn, tôi cũng có ý kiến muốn hoàn lại cát-xê cho nhà sản xuất, như lời xin lỗi chân thành nhất của Tuấn. Tôi mong nhà sản xuất vui vẻ và giữ sức khỏe. Còn việc nhà sản xuất dùng số tiền đó vào việc gì thì tôi không ý kiến”.

Bà Dung Bình Dương cũng cho biết, trước đó, trong tháng 10, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn có đến gặp bà tại công ty để trực tiếp xin lỗi. “Trước đó, họ có yêu cầu gặp riêng nhưng tôi không đồng ý vì sợ dư luận hiểu lầm tôi cấu kết với Cát Phượng”, bà chia sẻ thêm.

Bà cho biết, Kiều Minh Tuấn đã nói rằng anh và Cát Phượng đang đi mượn tiền để hoàn cát-xê 900 triệu đồng để thể hiện lời xin lỗi chân thành nhất của mình. Bà Dung Bình Dương đã nhận được chuyển khoản hoàn tiền cát-xê từ Kiều Minh Tuấn. Tuy nhiên, bà Dung khẳng định sẽ không rút đơn kiện và hi vọng sẽ gặp nam diễn viên ở buổi hòa giải ở tòa.

Nhà sản xuất Dung Bình Dương cũng cho biết thêm, bà nhiều lần liên lạc với An Nguy nhưng không được. Mới đây, An Nguy xin lỗi bà qua tin nhắn và thừa nhận scandal xảy ra là do bản thân bộc phát nhưng sau đó An Nguy không chia sẻ gì thêm.

Theo Dân trí