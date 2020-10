Kim Kardashian diện nội y 'nảy lửa' trên loạt bìa tạp chí đình đám

Trên bìa tạp chí Grazia, Kim Kardashian diện loạt nội y định hình SKIMS đơn giản do chính mình thiết kế, tôn trọn đường cong "đồng hồ cát" trứ danh.

Đón tuổi 40, mỹ nhân truyền hình thực tế đình đám xuất hiện trên không chỉ 1 mà còn rất nhiều phiên bản Grazia các nước khác.

Cũng trên ấn phẩm này, người đẹp trải lòng về quyết định ngừng show truyền hình gia đình nổi tiếng Keeping Up With The Kardashians vào năm 2021 sau 14 năm liên tục phát sóng: "Đó từng là giấc mơ của tất cả chúng tôi. Đôi khi đơn giản là chúng tôi muốn được thư giãn một chút, cần một phút để tái tạo lại. Bạn biết đấy, chúng tôi đã không nghỉ ngơi suốt 14 năm qua. Chúng tôi còn có bọn trẻ, các con cần chúng tôi, và còn quá nhiều việc phải làm."

Trong suốt hơn 1 thập kỷ, chương trình đã ghi lại những sự kiện quan trọng trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của gia đình nhà Kardashian, trong đó có cuộc hôn nhân của Kim Kardashian với Kris Humphries và Kanye West, vụ trộm ở Paris, tan vỡ hôn nhân của Khloe Kardashian với cầu thủ bóng rổ Lamar Odom, sự chuyển đổi giới tính của người cha Bruce Jenner thành quý bà Caitlyn Jenner, cũng như sự giàu có nhanh như bão của cô em út tỉ phú Kylie Jenner.



Show truyền hình thực tế này đã đem về danh tiếng và bộn tiền cho mỗi thành viên nhà Kardashian, là đòn bẩy giúp chị em nhà Kim trở thành những tên tuổi có sức hút khủng khiếp trên mạng xã hội hiện nay.

Suốt nhiều năm trong showbiz, Kim Kardashian có tiếng là "nữ hoàng thị phi" giỏi chiêu trò, chuộng những bộ đồ bó sát khoe thân triệt để.

Kim và bộ sưu tập ảnh bìa nhiều chưa từng có trên tạp chí Grazia.

Bà mẹ 4 con biến hóa "tắc kè hoa" đa phong cách.

Mới đây, cô diện set đồ cực chất kèm khẩu trang phòng dịch mùa COVID-19 của thương hiệu Balmain.

Trang Thu