Kim Kardashian gây sốc vì đấm thẳng mặt chị gái trên truyền hình

TPO - Mới đây, chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians (KUWT) mùa 18 vừa đăng tải một đoạn trailer trong đó hé lộ màn ẩu đả giữa chị em nhà Kardashian khiên nhiều người sốc.