Kim Kardashian kiện đòi hãng thời trang hơn 10 triệu USD

Hôm thứ Tư (20/2, theo giờ địa phương), Kim Kardashian đệ đơn kiện một hãng thời trang bán lẻ trực tuyến, có tên là Missguided USA.

Trong đơn kiện, ngôi sao “Keeping Up with the Kardashians” chỉ ra, Missguided thường xuyên đăng tải hình ảnh của cô trên trang mạng xã hội của hãng này để bán hàng mà không có sự đồng ý của cô.

Không chỉ vậy, hãng này còn nhái những bộ trang phục Kim từng mặc, rồi đăng lên mạng xã hội bán online trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày liền. Cô còn ghép bài đăng của cô và Missguided trên Instagram để minh chứng cho cáo buộc đưa ra.

Kim tố hãng Missguided nhái váy cô mặc.

Chưa dừng lại ở đó, Kim còn tố Missguided thường xuyên gắn thẻ tên cô vào các bài đăng của họ, khiến nhiều người nhầm lẫn là mỹ nhân 37 tuổi hợp tác với hãng.

“Cô ấy yêu cầu thẩm phán toà án ban hành phán quyết buộc Missguided ngừng sử dụng trái phép hình ảnh của cô. Đồng thời, cô muốn khoản bồi thường thiệt hại hơn 10 triệu USD”, TMZ đưa tin.

Missguided thường xuyên sử dụng hình ảnh và tag tên cô vào các bài đăng bán hàng.

Trước đó một hôm (19/2), bà xã Kanye West đã “đăng đàn” trên Instagram và Twitter chỉ trích hãng Fashion Nova đạo nhái trắng trợn thiết kế cut – out táo bạo của Thierry Mugler, mà cô mặc tại sự kiện Hollywood Beauty Awards tối Chủ nhật (17/2).

“Thật khủng khiếp khi thấy các hãng thời trang này ăn cắp ý tưởng phải đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt của những nhà thiết kế chân chính… Tôi biết những công ty này đã thu lợi từ công việc của chồng tôi trong nhiều năm, và bây giờ họ lại gây hại cho các nhà thiết kế đã hào phóng cho phép tôi diện các tác phẩm tuyệt đẹp của họ. Tôi không thể tiếp tục im lặng nữa”, Kim viết.

Chiếc váy được Fashion Nova đăng trên kênh bán hàng trực tuyến... ... bị tố đạo nhái trắng trợn chiếc váy hở bạo mà Kim diện trước đó.

Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện, hãng Fashion Nova đăng ảnh về chiếc váy bị tố đạo nhái lên trang bán hàng 4 ngày trước khi Kim đi sự kiện. Điều này dấy lên nghi ngờ, ngôi sao thực tế 37 tuổi “bắt tay” với hãng thời trang.

Cả Kim và Fashion Nova sau đó đều lên tiếng bác bỏ nghi vấn trên, nhưng không mấy hiệu quả. Được biết, những người thân khác của Kim, bao gồm Kris Jenner, Kylie Jenner, Kourtney Kardashian, đều từng hợp tác với hãng này.

Tú Oanh

Theo Dail Mail, TMZ