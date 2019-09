Kim Kardashian quá đỗi gợi cảm với bikini bé xíu

TPO - Hình ảnh Kim siêu vòng 3 và các chị em nhà Kardashian thư giãn ở bể bơi tại nhà ở California (Mỹ) mới đây được đăng tải trên Dailymail xoá tan tin đồn mâu thuẫn, bởi họ đã có những tranh cãi nảy lửa về thời trang trong show truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashian hôm 15/9.