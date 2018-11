Kim Kardashian thú nhận ‘phê thuốc’ trong đám cưới và băng sex

Trong tập phát sóng của show truyền hình thực tế “Keeping Up With The Kardashians” hôm Chủ nhật (25/11, theo giờ địa phương), Kim Kardashian thú nhận đã thử thuốc lắc ở độ tuổi 20.

Cụ thể, Kim tiết lộ với anh rể Scott Disick và cô em siêu mẫu Kendall Jenner, cô đã dùng thuốc lắc cả trong đám cưới đầu tiên, với nhà sản xuất âm nhạc Damon Thomas, và trong lúc quay băng sex với bạn trai cũ Ray J.

“Em đã say thuốc trong hôn lễ đầu tiên của đời mình. Lần đầu dùng nó, em đã kết hôn. Khi dùng nó thêm một lần nữa, em đã quay một băng sex”, ngôi sao truyền hình thực tế 38 tuổi kể.

Scott Disick (trái) và Kendall Jenner ngạc nhiên trước lời thú nhận của Kim.

Trong lúc anh rể Disick tỏ vẻ sửng sốt, cô khẳng định thêm một lần nữa: “Chắc chắn rồi. Mọi người đều biết điều đó. Kiểu như, ham của em đã run rẩy trong toàn bộ thời gian”.

Lời thú nhận của Kim thực sự khiến khán giả xem đài "sốc". Nhiều người đã thể hiện sự bất bình về lối sống của Kim trên mạng xã hội. Họ chỉ trích, Kim sử dụng ma túy bất hợp pháp, có thể gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ… và vô số những đánh giá tiêu cực khác dành cho bà xã của Kanye West.

Kim Kardashian kết hôn cùng Damon Thomas vào năm 2000. Nhưng chỉ 4 năm sau đó, cặp đôi “đường ai nấy đi” với lý do “có nhiều khác biệt không thể dung hòa”.

Nhưng theo các tài liệu do Daily Mail thu thập, bà chủ thương hiệu KKW Beauty bị bạo hành gia đình. Cô bị nhà sản xuất âm nhạc Hollywood đấm vào mặt, đập người vào tường… đến mức cơ thể thâm tím, lộ rõ nhiều dấu vết bị đánh đập.

Người chồng đầu tiên của Kim, nhà sản xuất âm nhạc Damon Thomas.

Thời điểm đó, Kim “siêu vòng ba” còn vô danh nên không ai chú ý đến đời tư của cô. Nhưng đến tháng 2/2007, tên tuổi của cô Kim lên như diều gặp gió nhờ scandal rò rỉ băng sex với bạn trai cũ, rapper Ray J.

Năm 2012, khi trò chuyện với MC Oprah, cô giải thích, cảm thấy “bị làm nhục” nhưng sau đó lựa chọn cách tận dụng những lợi ích mà cuốn băng mang lại. “Tôi biết đó là cách tôi được tiếp cận với thế giới, nhưng theo hướng tiêu cực. Vì vậy, tôi cảm thấy bản thân phải nỗ lực làm việc gấp 10 lần để khiến mọi người nhìn nhận con người thật của tôi”, Kim Kardashian trải lòng.

Kim nổi tiếng nhờ đoạn băng sex với rapper Ray J.

Tú Oanh

Theo Daily Mail