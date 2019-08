Leonardo Di Caprio hẹn hò lãng mạn cùng bạn gái kém 22 tuổi ở Ý

TPO - Sau khi đóng xong bộ phim mới nhất Once Upon A Time In Hollywood, tài tử phim Titanic cùng mẹ và bạn gái Camila Morrone vừa có kỳ nghỉ ở Villa D'Este, hồ Como (Ý) vào hôm qua.