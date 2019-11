Lương Thanh lộ cái kết 'xứng đáng' cho tiểu tam trong ‘Hoa hồng trên ngực trái’

Quảng cáo

Trà của Lương Thanh thời gian qua được coi là tiểu tam đáng ghét nhất màn ảnh. Mới đây trên facebook Lương Thanh đăng bức ảnh cô bị hai cảnh sát tra còng số 8 vào tay. Đây có thể hiểu là cái kết xứng đáng cho những gì nhân vật Trà gây ra.





Trà phải hiện nguyên hình kẻ được thuê để lừa gạt Thái

Trà bị sốc thuốc phải cấp cứu

Trà dấn sâu vào con đường phạm pháp

Thái (Ngọc Quỳnh) phát hiện tất cả sự thật do Dung (Kiều Thanh) và Trà bày mưu lừa mình. Trà bị Thái hành hung vì lừa dối chuyện mang thai con trai, cô ả còn liên thủ với tay nhân viên Hùng bòn rút tiền công ty và bị Thái bắt được.Trà trở lại con đường cũ là gái mại dâm, sử dụng ma túy bị sốc phải đi cấp cứu. Giang (Trần Tài) là con trai thầy bói Thông tìm thấy Trà lôi về vì cô ả cầm một ít tiền của hắn bỏ trốn nên cô phải theo gã.Ở tập 31, Trà bị con trai thầy bói Thông dụ dỗ buôn bán ma túy số lượng lớn. Trà còn nói với lượng đó chắc chắn “mặc áo kẻ sọc chung thân”. Cô ta nói muốn buôn bán nhỏ lẻ cho an toàn, tuy nhiên gã bạn trai muốn làm một lần nghỉ cả năm. Trà chắc chắn không có sự lựa chọn nào khác.Trong những dòng bình luận dưới facebook của Lương Thanh, diễn viên Trần Tài cũng tiết lộ bức ảnh trong đó cả Trà và Giang đều bị công an còng tay. Cái kết hoàn toàn đoán được, là sự trả giá cho những việc làm của cặp đôi ân oán giang hồ này.Còn về mối quan hệ giữa Khuê (Hồng Diễm) với Bảo (Hồng Đăng) có tiến triển tốt. Tuy nhiên Thái không ngừng tìm cách đòi nối lại tình xưa với vợ con, anh ta luôn lấy hai con ra để níu kéo Khuê. Liệu Khuê có dám dứt hẳn với quá khứ, từ bỏ người chồng cũ tệ bạc để tới với Bảo?Hoa hồng trên ngực trái dự kiến ban đầu dài 34 tập, nay kéo dài thành 46 tập, phát sóng 21h40 tối thứ Tư, Năm hằng tuần trên VTV3.

