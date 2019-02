Lý do Ariana Grande, Taylor Swift và loạt sao ‘tẩy chay’ Grammy 2019?

Từ lâu trong làng âm nhạc thế giới, Grammy, do Viện Thu âm Nghệ thuật và Khoa học Quốc gia Mỹ tổ chức, được mệnh danh là giải thưởng danh giá nhất hành tinh. Không nói đến có giải mang về, việc có tên trong danh sách khách mời cũng là vinh dự lớn của các ngôi sao quốc tế. Tuy nhiên, những năm gần đây, uy tín của Grammy có chiều hướng giảm sút bởi nhiều lùm xùm không đáng có. Năm nay, scandal tiếp tục bủa vây giải thưởng này.

Grammy 2019 liên tục vướng lùm xùm trước thềm lễ trao giải.

Theo lịch trình, Lễ trao giải Grammy lần thứ 61 diễn ra vào tối ngày 10/2 theo giờ Los Angeles (Mỹ), tức sáng 11/2 giờ Việt Nam. Đây là dịp để các ngôi sao hàng đầu làng nhạc thế giới quy tụ, chứng minh đẳng cấp, nhưng nhiều giọng ca nổi tiếng lại tỏ ra không mặn mà gì.

Người đầu tiên khởi xướng phong trào “tẩy chay” Grammy 2019 là Ariana Grande. Cụ thể, nữ ca sĩ sinh năm 1993 từ chối biểu diễn và tham dự Grammy 2019 dù cô có đến hai đề cử. Theo Variety, nữ ca sĩ và phía nhà sản xuất chương trình này đã xảy ra những bất đồng trong việc chọn ra danh sách bài hát biểu diễn. Nguồn tin thân cận tiết lộ, BTC Grammy không đồng ý cho Ariana biểu diễn hit "7 Rings", mà buộc cô hát một ca khúc “God is A Woman” - bài hát được đề cử ở hạng mục "Trình diễn Pop xuất sắc". Điều này khiến Ariana Grande tức giận vì cảm thấy không được tôn trọng và thẳng thừng từ chối biểu diễn.

Ariana Grande.

Sau đó, nhà sản xuất, ông Ken Ehrlich, lên tiếng giải thích Ariana vắng mặt là do phía ban tổ chức thông báo lịch biểu diễn qua sát, dẫn đến giọng ca “Thank U, Next” không kịp chuẩn bị. Lập tức, Ariana “đăng đàn” chỉ trích phía nhà sản xuất dối trá. Theo nữ ca sĩ, cô hoàn toàn có thể chuẩn bị tiết mục biểu diễn chỉ trong một ngày, lý do cô từ chối tham gia vì cảm thấy sự sáng tạo và nghệ thuật của cô bị khống chế.

Tiếp bước Ariana Grande, “Công chúa nhạc đồng quê” Taylor Swift xác nhận không đến lễ trao giải Grammy vì phải tham dự lễ trao giải BAFTA ở London (Anh) để ủng hộ bạn trai. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân thực sự không phải vậy, mà do ngôi sao sinh năm 1989 không hài lòng việc chỉ được 1 đề cử tại hạng mục "Album Pop xuất sắc nhất". Trong khi đó, Taylor Swift có những đóng góp đáng kể trong năm 2018 khi cả album "Reputation" lẫn tour diễn "Reputation Stadium" đều thành công vang dội.

Taylor Swift.

Chưa dừng lại ở đó, ông Ken Ehrlich mới đây cho biết, ba nghệ sĩ hiphop nổi tiếng Kendrick Lamar, Drake và Childish Gambino cũng từ chối biểu diễn tại Grammy 2019 mà không nói lý do cụ thể. Được biết, Kendrick Lamar có đến 8 đề cử, Drake với 7 đề cử, Childish Gambino nhận 5 đề cử và họ đều có tên trong danh sách đề cử bốn hạng mục quan trọng nhất của Grammy.

Theo thông tin từ New York Times, Kendrick Lamar, Drake và Childish Gambino “tẩy chay” Grammy 2019 bởi vì họ cho rằng các nghệ sĩ da màu không được đánh giá đúng với những gì họ cống hiến cho làng nhạc thế giới.

Kendrick Lamar, Childish Gambino và Drake (từ trái qua).

Không chỉ bị nghệ sĩ quay lưng, Grammy 2019 còn vướng loạt bê bối khác như bị nghi lộ kết quả, phân biệt chủng tộc…

Hôm 29/1, mạng xã hội Twitter lan truyền đoạn video được cho là quay kết quả trao giải Grammy 2019. Trong đó, Cardi B sẽ giành giải "Bản thu âm của năm" với “I Like It”, giải "Album của năm" thuộc về H.E.R, còn Lady Gaga giành chiến thắng ở hạng mục "Ca khúc của năm" nhờ Shallow - nhạc phim A Star is Born.

Mặc dù ngay sau đó ban tổ chức phủ nhận, khán giả vẫn tỏ ra hoài nghi về sự thiếu minh bạch trong mùa giải năm nay.

Chưa hết, khi thông tin ban tổ chức lên kế hoạch cho Jennifer Lopez biểu diễn tiết mục tôn vinh dòng nhạc Motown (thể loại nhạc soul cùng với âm hưởng pop), nhiều người chỉ trích ban tổ chức thiếu tinh tế, chọn một ca sĩ da trắng hát dòng nhạc dành riêng cho các nghệ sĩ người Mỹ gốc Phi thay vì những tên tuổi khác như Ross, Stevie Wonder hay Gladys Knight…

Chỉ cách không lâu trước khi Grammy 2019 chính thức diễn ra, khán giả thế giới đang hướng về lễ trao giải âm nhạc danh giá nhất thế giới này để theo dõi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tú Oanh