Mặc bikini cắt xẻ, Jemma Lucy gây sốc với cơ thể phủ kín hình xăm

Thực tế, Jemma Lucy không còn xa lạ trong showbiz nhưng nếu ai chưa từng biết đến cô thì việc tận mắt thấy toàn cơ thể của người đẹp được phủ kín hình xăm cũng có lẽ sốc

Jemma nổi tiếng với show truyền hình ăn khách Ex On The Beach ở xứ sở sương mù. Tuy nhiên, cô đã bị buộc rời khỏi show truyền hình ăn khách Ex On The Beach hồi năm 2016 vì cư xử tồi tệ trên truyền hình