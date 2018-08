MC 'Thay lời muốn nói' chia sẻ những kỷ niệm khi dẫn HHVN 20 năm trước

Nhắc đến Quỳnh Hương, người ta nhớ ngay đến một nữ MC dịu dàng với giọng nói ngọt ngào, nhiều cảm xúc trong nhiều chương trình ý nghĩa như “Thay lời muốn nói”, “Tiếng hát mãi xanh”… Tuy nhiên ít ai biết, chị là người dẫn chương trình trưởng thành từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (HHVN).

Khi vừa chập chững bước vào nghề, cô gái 24 tuổi Quỳnh Hương có cơ duyên tham gia HHVN 1998 – lúc đó là Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong 1998 – với vai trò dẫn chương trình, cùng với MC Lại Văn Sâm. Thời gian như thoi đưa, đúng 20 năm kể từ thời điểm đầu tiên đó, MC Quỳnh Hương – giờ đã là một trong những tên tuổi ghi được dấu ấn khá dày dặn trong nghề - một lần nữa lại đứng trên sân khấu HHVN trong chương trình Gala 30 năm.

Trong buổi phỏng vấn với phóng viên Tiền Phong, MC Quỳnh Hương đã chia sẻ về những kỷ niệm không thể nào quên cách đây 20 năm.

Dấu mốc quan trọng thuở mới vào nghề

Được biết chị từng là người dẫn dắt Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong 1998, cơ duyên nào đưa chị đến với sự kiện lớn này?

Thời điểm đó, tôi mới bắt đầu nghề dẫn chương trình chưa tới một năm. Lúc đầu, tôi về Đài truyền hình TPHCM làm công tác viên của bản tin tiếng Anh. Sau đó, thấy dẫn cũng được, nên đài cho chuyển qua dẫn các chương trình như “Thế giới đó đây”, “Vòng quanh thế giới”… Cụ thể là làm phát thanh viên hướng dẫn.

Trong quá trình đó, có một chương trình nữ MC bận việc đột xuất, tôi phải vào thay thế. Đó là cái chương trình đầu tiên tôi được đứng trên cái sân khấu nhỏ trên truyền hình.

Tôi làm chương trình được gần 1 năm thì có cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong 1998. Năm đó, cuộc thi yêu cầu phải có nói tiếng Anh, trong khi lúc bấy giờ ở Nam Bộ chưa có nhiều người dẫn chương trình như bây giờ. Mọi người phải đổ đi kiếm ai đó vừa phải dẫn được tiếng Việt, vừa phải dẫn được tiếng Anh. Quá trình tìm kiếm, mọi người mới nhớ trong Đài truyền hình TP.HCM có một cô là phát thanh viên, lại dẫn chương trình truyền hình nhỏ nhỏ. Anh Tất My Loan, đạo diễn của HHVN thời điểm đó, biết được và liên lạc với tôi, bảo ra Bắc dẫn chương trình.

MC Quỳnh Hương và nhà báo Lại Văn Sâm từng tại Hoa hậu Việt Nam 1998 - lúc đó là Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong 1998.

Vào nghề chưa lâu lại được mời tham gia dẫn một chương trình lớn như vậy, chị có gặp khó khăn gì không?

Tôi còn nhớ, lúc đến nơi, các anh trong ban tổ chức (BTC) không biết tôi là ai, chê là nhỏ quá. Tôi cũng không hiểu, bây giờ 24 tuổi đã gọi là lớn so với ngành dẫn chương trình, nhưng thời điểm cách đây 20 năm, 24 tuổi là quá trẻ để có thể đứng trên một sân khấu lớn và dẫn một chương trình quy mô như vậy.

BTC không tin, bắt anh Tất My Loan phải dẫn chị tôi tới ra mắt, nói chuyện cho rõ ràng. Tôi còn còn nhớ lúc đó, tôi cảm thất rất ủy khuất, chỉ ước chừng nào mình mới đủ 25 tuổi, chừng nào mình mới lớn lên để mà mình có thể cho người ta tin mình hơn.

Trước phản ứng của BTC, anh Tất My Loan mới nhấn mạnh: “Tôi tin cô nhỏ này. Các anh phải tin tôi”. Lúc đó, anh Tất My Loan đã phải thuyết phục lắm người ta mới cho tôi dẫn. Thực ra cũng dễ hiểu, vì lúc đó tôi chưa có thành tích gì, dĩ nhiên người ta sợ mình không đảm đương nổi. Đó là lần đầu tiên tôi bước lên sân khấu lớn.

Cảm xúc của chị khi được cầm trịch một chương trình quy mô như vậy?

Hồi hộp khủng khiếp luôn. Thời điểm đó, tôi có được một cái mà bây giờ không thể có nữa, đó là tinh thần “không có gì để mất”, hồn nhiên, quăng mình vào cuộc với tất cả cái sự hứng khởi và không chùn bước.

Hồi hộp nhưng không sợ hãi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu như mình sợ hãi, mình sẽ mất hết sức lực của mình. Nếu phong độ không giữ được, người mà tôi làm xấu mặt đầu tiên là anh Tất My Loan. Tôi không thể để người đã lấy danh dự bảo đảm cho mình xấu mặt trước người khác. Do đó, tôi đã quăng hết mình vào cuộc. Rất là may, mọi chuyện đã trôi qua tốt đẹp.

Sự kiện đó như một “tình yêu ngọt ngào”, mà phải rất là lâu sau đó tôi mới từ từ phôi phai được. Cảm giác giống như một cô bé Lọ Lem, được đi vào một tòa lâu đài rất đẹp đẽ, rực rỡ, quy tụ rất là nhiều những nhan sắc. Đó là một kỷ niệm rất đẹp.

Hoa hậu Việt Nam 1998 là chương trình lớn đầu tiên mà MC Quỳnh Hương dẫn dắt thuở đôi mươi.

Đối với chị, được mời làm MC cho Hoa hậu Việt Nam 1998 có ý nghĩa gì?

Tôi nghĩ mình gặp may mắn. Ngay cái lần đầu tiên đó, tôi đã gặp một người thầy rất uy tín trong nghề, đó là anh Lại Văn Sâm. Cùng làm việc với anh Sâm trong thời gian dài để chuẩn bị cho cuộc thi, tôi học được nhiều.

Năm đó cũng là một năm rất thành công. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Người đăng quang Hoa hậu là Ngọc Khánh - một vẻ đẹp hiện đại được nhiều người hâm mộ. Tự nhiên trong một nền chung tốt đẹp như vậy, tôi cũng có khởi đầu tốt đẹp. Bắt đầu từ thời điểm đó, mọi người nhớ đến cô Quỳnh Hương hơn, mời dẫn chương trình này, chương trình kia. Và kết quả là, tôi có quãng thời gian 20 năm dẫn chương trình cho tới thời điểm bây giờ.

Không chỉ là dẫn chương trình, tôi có cơ hội được chính thức trở thành người của đài, từ đó mới ra cái duyên phát triển trên con đường âm nhạc, trở thành biên tập và nhà sản xuất âm nhạc.

Hai MC Quỳnh Hương và Lại Văn Sâm thảo luận về công việc tại một buổi tập dượt cho sân khấu HHVN 1998.

Còn điều gì chị chưa hài lòng về lần đầu dẫn chương trình trên sân khấu lớn?

Thời gian gần đây, khi cộng đồng mạng tìm lại được những tư liệu cũ, đưa lên Youtube, tôi thực sự không dám xem lại luôn. Cái giọng của mình lúc đó thật dễ sợ, như tiếng mèo.

Lúc đó, tôi nghĩ tốt lắm rồi, nhưng bây giờ sau 20 năm nghe lại cảm thấy mắc cười, mới thấy thời điểm đó mình non nớt biết bao nhiêu, và quãng thời gian 20 năm đã đào luyện mình nhiều như thế nào.

Nhưng tôi nghĩ, nếu không có thời điểm non nớt ban đầu đó, sẽ không có được một cái sự chín chắn của ngày hôm nay. Và tôi cũng thấy rõ, nếu một người được tạm gọi là lâu năm trong nghề như tôi cũng đã có thời gian non nớt như lần đầu tiên đó, bất cứ một bạn trẻ nào bước chân vào ngành dẫn chương trình, nếu có một chút va vấp gì hoặc chưa đạt được gì, cũng đừng lo lắng. Vì nếu các bạn yêu nghề, muốn gắn bó với nghề, tự thân các bạn sẽ “chín” với nghề theo thời gian, và không thể đốt cháy giai đoạn được.

Sung sướng khi Ngọc Khánh đăng quang

Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 20 năm trước, chị ấn tượng nhất với người đẹp nào?

Tôi chỉ nhớ mỗi cô Ngọc Khánh. Thời điểm cuộc thi diễn ra, tôi vừa tốt nghiệp sư phạm Anh văn, và về đoàn tiếp viên Vietnam Airline làm giáo viên dạy tiếng Anh chuyên môn cho các tiếp viên hàng không tương lai.

Lúc đó, Khánh đã là một tiếp viên hàng không. Tuy Khánh không phải học trò của tôi, nhưng khi biết trong đoàn tiếp viên có một người đi thi, tôi rất háo hức và tò mò về cô ấy. Tôi nghe mọi người kháo nhau, cô ấy đẹp lắm, lại còn giỏi nữa. Không ngờ, cô đồng nghiệp của mình lại là Hoa hậu. Nói thật, lúc xướng tên Ngọc Khánh, tôi sung sướng lắm.

Theo chị, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1998 khác gì với bây giờ?

Mỗi một kỳ HHVN lại có một nét đặc sắc riêng. Điều tôi thấy rõ nhất là quy mô của cuộc thi bây giờ quá lớn so với cách đây 20 năm. Lúc đó, tên là cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong, bây giờ nó đã trở thành một đấu trường nhan sắc chính thức tầm quốc gia. Cuộc thi đã vươn ra biển rộng rồi.

Trọng trách của người đội lên vương miện chắc chắn sẽ nặng nề hơn. So với những cô gái ngày xưa đi thi nhan sắc chỉ để chứng mình là mình cũng xinh đẹp, tốt đẹp với cuộc đời, bây giờ, một người bước chân vào đấu trường sắc đẹp này hẳn phải ý thức rất rõ trách nhiệm đi kèm nếu một ngày cô ấy đội lên vương miện hoa hậu. Cho tới thời điểm này, BTC đã làm rất tốt việc định hướng tư tưởng đó cho các người đẹp.

MC Quỳnh Hương tại buổi tổng duyệt Gala 30 năm Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Mạnh Thắng

Chứng nhân lịch sử

Cảm xúc của chị khi được trở lại sân khấu Hoa hậu Việt Nam sau 20 năm?

Bồi hồi. Tôi có một lời tự hứa với bản thân, là sẽ không bao giờ nhận lời tham gia dẫn chương trình cho các cuộc thi sắc đẹp nữa. Tôi tự thấy, sở đoản của mình nằm ở hình thể, quá lùn, quá nhỏ con, mà lại tròn vo nữa. Nếu trong một chương trình nào khác, có lẽ giọng nói hoặc nội dung dẫn dắt là quan trọng nhất; nhưng trong một cuộc thi sắc đẹp, rõ ràng tôi giống như một cây nấm lùn đi giữa bầy thiên nga. Tôi cảm thấy không phù hợp.

Sau sự kiện của báo Tiền Phong, tôi chỉ nhận lời dẫn cho một cuộc thi sắc đẹp nữa thôi. Sau đó, rất nhiều cuộc thi sắc đẹp khác có mời, nhưng tôi không nhận.

Ngay cả đối với chương trình Gala 30 năm Hoa hậu Việt Nam này, khi BTC mời, bản năng đầu tiên của tôi là kháng cự, không nhận lời. Nhưng sau đó, hồi ức lại ập về. Nếu đó là một năm lẻ, tôi sẽ không suy nghĩ lại. Nhưng mốc thời gian này nhắc lại cho tôi về chặng đường đầu tiên vào nghề, để cho tới nay mọi người biết tới một cô Quỳnh Hương như thế này. Có nghĩa là, ít nhiều tôi cũng phải biết ơn cuộc thi này. Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để nói lời đồng ý.

Chị đã phải đấu tranh rất nhiều để trở lại với sân khấu Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Mạnh Thắng

Lần “tái ngộ” này có ý nghĩa thế nào với chị?

Tôi nhận lời tham gia Gala 30 năm Hoa hậu Việt Nam không chỉ đơn thuần là người dẫn chương trình, mà còn với tư cách một chứng nhân lịch sử của hành trình đi qua 20 năm. Tôi may mắn là thời điểm đó tôi mới vào nghề, để đến bây giờ, sau 20 năm, tôi đang ở những chặng cuối cùng của nghề nghiệp. Tôi được trải qua dấu mốc không phải ai cũng có được.

Xin cảm ơn MC Quỳnh Hương về những chia sẻ thú vị!

