Miu Lê, Ái Phương đối đầu ở 'Sao Đại Chiến'

Sao Đại Chiến là sân chơi âm nhạc mang tính đối kháng và giải trí cao giữa 8 cặp ca sĩ, nhóm nhạc và nhà sản xuất âm nhạc - những nghệ sĩ chuyên nghiệp và đã khẳng định vị thế của mình trong đời sống âm nhạc hiện đại: Miu Lê – Only C, Vũ Thảo My – Phạm Hải Âu, Hoàng Tôn – Rhymastic, Hà Lê – Phúc Bồ, Ái Phương – Đỗ Hiếu, Dương Hoàng Yến – Dương Cầm, Trọng Hiếu – Slim V và nhóm nhạc MTV - Nguyễn Dân.