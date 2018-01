Mỹ nhân nào là nữ hoàng phòng vé 2017?

Nhân vật Wonder Woman do Gal Gadot đóng vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp gợi cảm, được khán giả yêu thích đến nỗi hình tượng này trở thành chủ đề được hóa trang nhiều nhất dịp Halloween 2017.

Tính chung cả nam và nữ diễn viên, Gal Gadot cũng đứng thứ 3 trong top các diễn viên được trả lương cao nhất năm, sau tài tử Vin Diesel, anh thu về 1,6 tỉ đô phòng vé qua các phim The Return of Xander Cage và The Fate of the Furious.

Siêu sao phim hành động Dwayne Johnson xếp thứ 2 với 1,5 tỉ đô cho các phim The Fate of the Furious, Baywatch, và Jumanji: Welcome to the Jungle