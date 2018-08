Mỹ nhân Nhật Bản tiết lộ sốc khi mới bước chân vào showbiz

Được biết, người mẫu, diễn viên Yumi Ishikawa sinh năm 1987, khởi nghiệp với vai trò người mẫu ảnh tạp chí. Con đường vào nghề của cô có thể nói khá thuận lợi và may mắn.

Khi mới hợp tác, tạp chí muốn tập trung khai thác nét ngây thơ hồn nhiên của cô, vì vậy thường lựa chọn trang phục đồng phục nữ sinh, tạo hình thiếu nữ ngây thơ trong sáng.

Ban đầu Yumi thường được tạo hình với trang phục nữ sinh hồn nhiên.

Tuy nhiên, sau đó một thời gian, quản lý của Yumi nói rằng hiệu ứng độc giả rất tốt với những bộ hình của cô nhưng yêu cầu lần sau phải hở một chút.

Vì nữ người mẫu năm đó mới 18 tuổi, vừa chân ướt chân ráo vào nghề, chưa hiểu rõ những cạm bẫy của giới giải trí nên lúc này cho rằng nghề người mẫu là phải vậy nên đã làm theo lời quản lý. Bên cạnh đó, người này cũng từng thẳng thừng cho rằng Yumi không sở hữu nhan sắc quá xinh đẹp nên nếu không mặc hở thì sẽ mất việc.

Ngay sau đó quản lý đã yêu cầu nữ người mẫu mặc những bộ bikini hở bạo để chụp ảnh. Khi Yumi từ chối, hắn ngay lập tức lấy ảnh khỏa thân của Kanno Miho ra làm ví dụ, trách cô không 'biết điều': "Các sao lớn còn sẵn sàng chấp nhận cởi đồ thì một nghệ sĩ tầm thường như cô có gì phải xấu hổ chứ?", gã ta nói.

Mỗi lần Yumi chụp ảnh khoe thân đều bị yêu cầu phải hở thêm chút nữa, thậm chí phải hở vòng 3.

Khi chứng kiến cô gái trẻ bị ép buộc như vậy, dàn ekip chụp ảnh đều dửng dưng như không hề hay biết gì. Thậm chí có người còn tỏ rõ thái độ sốt ruột muốn cô nhanh chóng làm theo.

Yumi kể lại rằng khi ấy không một ai đứng ra giúp đỡ cô, họ còn lợi dụng những lúc cô vô ý để lộ những chỗ nhạy cảm để chụp lại. Yumi càng ngày càng bị yêu cầu hở nhiều, thậm chí còn thường xuyên bị ép đi hầu rượu khách, “tiếp khách” trên giường.

Ngoài ra cô còn bị bóc lột sức lao động trắng trợn. Trong khi các người mẫu khỏa thân quay DVD sẽ nhận được thù lao khoảng 300 nghìn yên Nhật (khoảng 60 triệu Việt Nam đồng), Yumi khi đó quay DVD trong 2 ngày chỉ nhận được thù lao 20 nghìn yên Nhật (tương đương 4 triệu Việt Nam đồng). Và mức thù lao trên của nữ người mẫu khi đó bằng với thu nhập của một người lao động chân tay ở Nhật, nhưng cô cũng không dám kêu ca phàn nàn với ai, vì mọi người đều coi đó là chuyện bình thường trong giới.

Nhưng may mắn rằng đến nay, khi đã 31 tuổi, Yumi đã thoát khỏi người quản lý cũ và tự mình nhận hợp đồng cũng như tham gia diễn xuất trong các MV, dự án phim điện ảnh: Woman's Hole (2014), The Temptation came at stormy night (2016).

Đồng thời cô cũng thường viết bài cho các tạp chí. Thu nhập của nữ người mẫu cũng dần dần được cải thiện, nhưng với quá khứ đã nhúng chàm, cô cũng không thể quay đầu lại được nữa.

Câu chuyện của Yumi được chia sẻ trên tờ Friday của Nhật Bản. Được biết, phong trào #Metoo chống nạn quấy rối và bạo hành tình dục được cả thế giới hưởng ứng; do vậy, để hưởng ứng phong trào #Metoo, tờ Friday cũng đã vận động được nhiều người đẹp showbiz vạch trần vấn nạn này.

Lộc Liên

Tổng hợp