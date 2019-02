Nam tài tử thủ vai Hitler trong phim ‘Downfall’ qua đời ở tuổi 77

The Guardian cho biết, nam diễn viên Bruno Ganz - người đã vào vai Hitler trong phim "Downfall" đã qua đời tại nhà riêng ở Zurich (Thụy Sĩ) sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư ruột.

Bruno Ganz nổi lên như một hiện tượng, được cả thế giới biết đến hồi năm 2004 khi ông vào vai trùm phát xít Đức Adolf Hitler trong bộ phim "Downfall". Ông gây ấn tượng mạnh với công chúng không chỉ ngoại hình giống Hitler mà còn cả diễn xuất ấn tượng, xuất chúng.

Nam diễn viên Bruno Ganz

Nam diễn viên sinh năm 1941 đã có hơn 40 năm trong nghề diễn, được coi là một trong những tài tử hàng đầu của điện ảnh thế giới nói chung và châu Âu nói riêng. Ông đã tham gia hàng trăm bộ phim lớn nhỏ nhưng từ khi tham gia Downfall, tên tuổi ông nổi tiếng trên toàn cầu. Đây có thể coi là dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Bruno Ganz. Một số bộ phim ghi dấu ấn của ông có thể kể đến như Faraway, So Close! (1993), Bread and tulips, Wings of desire (1987), Werner Herzog’s Nosferatu the Vampyre (1979), The House that Jack Built...

